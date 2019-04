Die 10 besten Gyms für ein mittleres Budget

Im Preissegment von 700 bis 1199 Franken finden sich viele heterogene Angebote wieder. Von Allroundern, die ein breites Spektrum an Zielgruppen eines jeden Alters bedienen, über gesundheits-, kraft- und leistungsorientierte Center zu Angeboten zu 24-Stunden-Anlagen.

Mit den teilweise sehr unterschiedlichen Angeboten werden verschiedene Zielgruppen angesprochen. Je nach Region und Gebiet können so die verschiedensten Konzepte sinnvoll sein. Beispielsweise kann ein Center, das in der Nähe eines Industriegebiets mit Schichtbetrieben gelegen ist, besonders mit 24-stündigen Öffnungszeiten punkten. Auch die Grösse des Fitnesscenters hat einen bedeutenden Einfluss auf die Betreuung und die Trainingsatmosphäre. Während vor allem Trainingsgäste mit rein gesundheitsorientierten Trainingszielen den kleinen Rahmen mit der Nähe zum Trainer und dessen Ratschlägen und Korrektur-Inputs schätzen, bevorzugen wiederum andere Kunden eine Art Rückzugsort für ihr eigenes individuelles Training und möchten dabei am liebsten nicht gestört oder gar bei Übungen korrigiert werden. Letztlich entscheiden die Präferenzen des Konsumenten sowie die verfügbaren Fitnessanlagen einer Region bzw. eines Gebietes, die den Kundenvorstellungen am meisten entsprechen, über die Wahl des jeweiligen Angebots. Grundsätzlich haben alle getesteten Center das Potenzial, durch das Trainingsangebot gesundheitliche Effekte beim Endverbraucher hervorzurufen.

Achtung: Es handelt sich jeweils immer um Moment-Aufnahmen, wobei die Leistung der Betriebe variieren kann.

Im Test zeigen wir 10 Beispiele aus den verdeckten Testkäufen, die das Preissegment zwischen 700 und 1199 Franken widerspiegeln. Die Gesamtnote setzt sich aus den gemittelten Ergebnissen der Kriterien in den Bereichen Trainingsangebot, Probetraining, und Sauberkeit zusammen.

Der Test wurde von Starperformance durchgeführt.

(gss)