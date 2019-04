Die 5 besten Discount-Gyms der Schweiz

Der Begriff Discounter macht unmissverständlich klar, worum es hier geht: Fitness für wenig(er) Geld. Als Resultat müssen zur Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage auch mehr Mitglieder als beispielsweise bei einem hochpreisigen Fitnesscenter gewonnen werden. Nicht selten liegen hier die Mitgliederzahlen beim Fünffachen von wesentlich teureren Centern. Die resultierend höhere Trainings-Frequentierung stellt Zustand und Sauberkeit der Trainingseinrichtung und Anlagen auf eine harte Probe. Weiterhin erfordert ein solches «Billig-Konzept» eine besonders niedrige Kostenstruktur, was vor allem durch Einsparungen am Personal erreicht wird.

Gewinne mehr Wohlbefinden



Weil sich ein gesunder Lebensstil auszahlt, verlost SWICA drei einzigartige Ferien-Arrangements, die Ihr Wohlbefinden und Ihre Vitalität steigern: eine Abenteuerreise, eine Wellness-Auszeit und Familienferien im Tessin. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Preis, der Ihrer Gesundheit guttut, und informieren Sie sich gleichzeitig über die grosszügige Beteiligung an Ihren gesundheitsfördernden Freizeitaktivitäten.



Jetzt mit etwas Glück



www.swica.ch/fit Gewinne mehr WohlbefindenWeil sich ein gesunder Lebensstil auszahlt, verlost SWICA drei einzigartige Ferien-Arrangements, die Ihr Wohlbefinden und Ihre Vitalität steigern: eine Abenteuerreise, eine Wellness-Auszeit und Familienferien im Tessin. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Preis, der Ihrer Gesundheit guttut, und informieren Sie sich gleichzeitig über die grosszügige Beteiligung an Ihren gesundheitsfördernden Freizeitaktivitäten.Jetzt mit etwas Glück noch mehr profitieren und sportliche Aktivreisen im Gesamtwert von CHF 8'300.– gewinnen SWICA unterstützt deine Fitness und dein Wohlbefinden mit bis zu CHF 800.– jährlich. Jetzt mehr erfahren: SWICA unterstützt deine Fitness und dein Wohlbefinden mit bis zu CHF 800.– jährlich. Jetzt mehr erfahren: www.swica.ch/fit Wie bereits in der vorherigen Testreihe handelt es sich auch hier um Momentaufnahmen, besonders beim Probetraining und der Sauberkeit. Ebenso unterschiedlich konnen standortspezifische Kriterien ausfallen, die hier durch das Zufallsprinzip der Standortwahl bestimmt wurden.



Ob einem jedoch das Innendesign sowie die Clubatmosphare gefallt, muss jeder fur sich selbst entscheiden. Diese Kriterien hangen immer von personlichen Geschmack ab und konnen in einem solchen Test nicht objektiv abgebildet und beurteilt werden.

In jedem Fall ist dringend anzuraten, sich selbst ein Bild vom Wunsch-Center im Probetraining zu machen. Auf standortspezifische Unterschiede innerhalb der gleichen Kette konnten wir hier nicht eingehen, diese konnen jedoch bei der Wahl entscheidend sein.

Dafür glänzen Discounter mit einer vielfältigen und umfangreichen Trainingslandschaft, die man sonst nur von teureren Fitnesscentern kennt. Aufgrund der niedrigen Abopreise lockt ein Discount-Fitnesscenter grundsätzlich eher Personen mit einem tieferen sozioökonomischen Status wie beispielsweise Schüler, Studenten und Azubis an. Zum anderen ist der Discounter aber auch für bereits erfahrene Fitnessgänger und Breitensportler interessant, die sich die Mehrkosten für intensive

Betreuung und umfangreichen Service ersparen möchten. Stattdessen ist ein Trend zu beobachten, indem viele Fitnessgänger versuchen, sich mit Online-Trainer-Apps und Youtube Abhilfe zu verschaffen. Dennoch schätzen viele Kraftsportler und Bodybuilder die meist gut ausgebaute Infrastruktur mit vielen Trainingsmöglichkeiten und Gewichtsreserven. Für Discounter-Kunden zählt neben der gut ausgebauten und qualitativ hochwertigen Trainingslandschaft aber auch die uneingeschränkte Nutzbarkeit des Angebots an 365 Tagen im Jahr und zu möglichst jeder Tages- und Nachtzeit.

Im Test finden sich 5 namhafte Discount-Fitnesscenter-Ketten bis zu einem Jahresabonnementspreis von 690 Franken. Ein besonderes Augenmerk lag neben den verfügbaren Trainingsangeboten auf dem Zustand und der Sauberkeit der gesamten Infrastruktur, da die Nutzung aufgrund der grösseren Anzahl Mitglieder deutlich höher ist, was in einer stärkeren Beanspruchung der Anlage resultiert. Weitere Testkriterien waren die Lage des getesteten Standorts, die Öffnungszeiten und Tarifoptionen, aber auch das schweizweite Standortnetz der Kette. Nicht zuletzt wurde auch die Einführung in das Fitnesstraining im Rahmen des Probetrainings bewertet, da dies besonders für Neulinge und Einsteiger ein absolutes Muss ist, sofern auch nur annähernd gesundheitswirksame Ergebnisse erzielt werden sollen.

Der Test wurde von Starperformance mithilfe von SWICA durchgeführt.

(gss)