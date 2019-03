Dieser Power-Shake weckt Kindheitserinnerungen

Alex ist als Tochter rumänischer Eltern in der Schweiz aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Köchin, die sich auf pflanzenbasierte Rohkost spezialisiert hat. Mit ihrem Ernährungsprogramm «Eat by Alex» will sie ihren Kunden in fünf Tagen zeigen, wie geschmackvoll und energiespendend ihre Küche ist. Heute zeigt sie uns eines ihrer Lieblingsrezepte für einen Frühstücks-Smoothiewww.eatbyalex.com