Hast du eine Frage zu Training oder Ernährung?

Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und Experte des 20 Minuten Fitness Channels.

Ich habe hier an dieser Stelle in den letzten Monaten leider nicht mehr so viel über Fitnessthemen geschrieben, da ich beruflich stark eingespannt war. Der letzte Live-Chat im August hat mir aber gezeigt, wie gross das Interesse von euch zu Fragen und Antworten rund um das Thema Fitness und gesunde Ernährung ist.

Ich freue mich immer sehr über eure Fragen und hoffe, dass ich mit meinen Antworten etwas Licht ins Dunkel bringen kann.

Gern möchte ich eure Fragen wieder in einer regelmässigen «Ask the Expert»-Kolumne an dieser Stelle beantworten.

Ihr könnt mir alle eure Fragen rund um Fitness und Ernährung daher gern per E-Mail an jonas@indigofitness.ch senden, und ich versuche, möglichst viele der Fragen zu beantworten.

Danke schon jetzt für eure Inputs und bis bald hier an dieser Stelle!

Euer Jonas Caflisch



