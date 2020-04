«Es ist eine Frage des Überlebens»

Adrienne und Dominique, wie wirken sich die Corona-Massnahmen des Bundes auf euren Geschäftsalltag aus?

Adrienne: Nun, in erster Linie haben wir natürlich unser Geschäft geschlossen. Das heisst, unser Möbel-Showroom bleibt zu und wir verzichten auf jegliche persönlichen Beratungsgespräche. Ein Grossteil des Umsatzes von N2 fällt somit weg.

Dominique: Zudem kommt folgender Teufelskreis hinzu: Produkte werden nicht verkauft – wir bestellen nicht bei unseren Lieferanten. Bei unserer anderen Firma, der Tiger Swiss AG, ist das ganz stark zu spüren: Die Läden sind geschlossen, brauchen also keine Produkte. Auch andere Fremdproduktionen, die wir in unserer Firma in Polen verarbeiten dürfen, sind derzeit gestoppt. Betriebskosten und Löhne unserer Angestellten müssen natürlich dennoch irgendwie bezahlt werden.

Umfrage Könntest du dir vorstellen, mit deiner besseren Hälfte ein Business zu führen? Ja, das wäre mein Traum

Logo, das machen wir bereits!

Nein danke, das stelle ich mir nervig vor

Ich bin Single, aber danke der Nachfrage

Adrienne und Dominique



Das Ehepaar führt

Das Ehepaar führt N2 Studios im Zürcher Seefeld, das Möbel und Einrichtungskonzepte anbietet. Daneben führen sie mit Tiger Swiss die Schweizer Traditionsmarke und eine Produktion in Polen. Mit Airguard haben sie in der Not eine Schutzmasken-Produktion ins Leben gerufen.

Was ist die grösste Herausforderung für euch in dieser Zeit?

Dominique: Uns beschäftigen Fragen wie: Was können wir unternehmen, um unsere Mitarbeiter zu beschäftigen und die Löhne weiterhin zu bezahlen? Ausserdem kämpfen wir mit Importen und Exporten und verzögerten Lieferungen.

Woran arbeitet ihr gerade?

Adrienne: Wir optimieren Prozesse, arbeiten an Auslandsexpansionen mit den Tigerfinken und stellen unseren Showroom um. Zudem haben wir bereits vor knapp drei Monaten erste Tests für eine Schutzmaske gemacht. Diese heisst Airguard und ist nun seit sechs Wochen in unserem E-Shop erhältlich. Das hält uns auf Trab.

Eine Airguard-Maske kostet 17 Franken. Ziemlich teuer für eine Maske, oder?

Adrienne: Hinter dem Preis steckt eine Menge – ein sehr teurer Stoff, die Masken müssen geschnitten und genäht werden, das Band will besorgt sein, dann kommen Verpackungen und zurzeit hohe Transportkosten hinzu. Wir haben eher knapp kalkuliert – die Maske soll ja kein Luxusprodukt sein.

Dominique: Wenn man bedenkt, dass man die Maske über 50-mal waschen und ein Vielfaches mehr benutzen kann, ist sie günstig. Ausserdem ist sie um einiges nachhaltiger als beispielsweise OP-Masken.

«Uns fehlen Freiheit und Freunde»

Ihr seid ein Ehepaar, das zusammen ein Geschäft betreibt und nun zusammen in Quarantäne sein muss. Wie steht es um die Nerven?

Dominique: Lustigerweise hat sich bei uns nicht viel geändert. Lockdown oder nicht – wir arbeiten täglich zusammen und sind auch täglich privat zusammen. Wenn wir das in Stunden aufrechnen würden, käme die gemeinsame Zeit etwa dem nahe, was ein verheiratetes Paar nach 50 Ehejahren auf den Zähler bringt. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein bisschen Freiheit und natürlich unsere Freunde. Aber zusammen haben wirs echt gut.

Könnt ihr dem aufgezwungenen Stillstand auch Positives abgewinnen?

Adrienne: Ja, natürlich, abgesehen von all den negativen Einflüssen, die uns noch die nächsten Jahre beschäftigen werden, und den traurigen Schicksalen auf der ganzen Welt hat dieser Stillstand auch sein Gutes: Die Natur erholt sich, auch das langsamere Funktionieren bietet sicher einige Vorteile. Vieles ist aus den Fugen geraten, und vielleicht hilft der Stillstand, einiges kritischer zu betrachten und nicht immer nur nach mehr zu streben.

«Däumchen drehen ist keine Option»

Wie bleibt ihr motiviert?

Dominique: Ganz einfach – für uns ist es eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. Zu Hause Däumchen drehen hiesse, dass unsere Mitarbeiter in Polen demnächst arbeitslos wären. Das wollen wir verhindern, mit aller Kraft. Wenn das nicht Motivation genug ist, dann wissen wir auch nicht mehr weiter.

(gss)