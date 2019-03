Laufen Sie mit Viktor Röthlin zum Weltrekord

Marathon-Europameister Viktor Röthlin und Ochsner Sport wollen möglichst viele Menschen zu einer Meile – das sind 1,609 Kilometer – auf dem Laufband bewegen. Um die Rekordmarke zu knacken, sind 250 Läuferinnen und Läufer gefragt.

Viktor Röthlin

Der Schweizer Langstreckenläufer ist heute Coach und Inhaber von Der Schweizer Langstreckenläufer ist heute Coach und Inhaber von VikMotion und Running-Experte bei Ochsner Sport. Röthlin gibt sein Wissen als Experte und in Lauf-Workshops weiter. Seine grössten Erfolge feierte er im Marathonlauf 2010 als Europameister, holte bei den Europameisterschaften 2006 Silber und bei den Weltmeisterschaften 2007 Bronze. Röthlin hielt von 2001 bis 2016 den Schweizer Rekord im Marathon. Für die 20 Minuten Serie «Sula rennt» coachte er Redaktorin und Running-Anfängerin Sulamith Ehrensperger für seinen Lauf, den Switzerland Marathon light

Das Laufband in der neuen Filiale an der Europaallee in Zürich muss während fünf Tagen pausenlos in Bewegung bleiben. Auch nachtaktive Lauffreudige sind also gefragt. Die Mindestgeschwindigkeit ist 9 km/h. Jede Läuferin und jeder Läufer zählt, bis zum Weltrekord. Lauf gehts!

Rennen Sie mit: vom 20. bis 23. März in Zürich bei Ochsner Sport an der Europaallee.

Leichter läuft sichs mit Röthlins Profitipp: «Möglichst natürlich geradeaus schauen, statt nach unten auf den Monitor. So verhindern Sie eine unnatürliche Kopfhaltung, die Nacken- und Rückenmuskulatur verspannt.»

Weitere exklusive Laufband-Tipps von Marathon-Europameister Viktor Röthlin.

Die Körperhaltung

Auf dem Laufband ist es gar nicht so einfach, die Distanz nach vorne und hinten richtig einzuschätzen. Einfacher geht es, wenn Sie möglichst natürlich geradeaus schauen statt nach unten auf den Monitor.

Die Vorteile

Die sogenannte Zugphase wird auf dem Laufband mechanisch übernommen. Das heisst, es ist einfacher, den Fuss bei jedem Schritt in Richtung des eigenen Körperschwerpunkts zu bewegen. Anders beim Laufen im Freien, wo Sie diese Bewegung selber aktiv ausführen müssen. Das Laufband führt den Fuss automatisch nach hinten. Das Indoor-Lauftraining hat also durchaus seine Vorteile.

Die Dämpfung

Laufbänder sind im Gegensatz zu Strassen und Wegen mit Dämpfungssystemen ausgestattet. Weil bereits die Technik dämpfend wirkt, können Sie beim Laufschuh ruhig auf ein leichteres Modell mit weniger Dämpfung ausweichen.

Der Profitipp

Weil auf dem Laufband natürliche Widerstände wie Wind und Wetter fehlen und die Technik den Läufer unterstützt, wird empfohlen, das Training künstlich anstrengender zu gestalten. Häufige Indoor-Läufer trainieren beispielsweise mit Neigungen auf ein Prozent, um näher an ein reales Outdoor-Training zu kommen. «Keine Sorge: Bei unserem Laufband-Weltrekordversuch lassen wir diese zusätzliche Hürde weg und freuen uns über alle Teilnehmenden – unabhängig vom Laufniveau», sagt Viktor Röthlin.