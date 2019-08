«Frauen ohne Kinder sind glücklicher»

Die Gesellschaft lebt uns oft vor, dass Heiraten und Kinderkriegen einfach zu einem glücklichen Leben dazugehören. Paul Dolan, Professor für Verhaltenswissenschaften an der London School of Economics und Bestsellerautor von «Happiness by Design», stellt dieses Modell gern in Frage.

Paul Dolan ist ein Verhaltensforscher und Psychologie-Professor aus England. Seine These, dass unverheiratete Frauen ohne Kinder nicht nur glücklicher als verheiratete Frauen mit Kindern, sondern sogar die glücklichste Bevölkerungsgruppe überhaupt sind, führt im Netz zu Diskussionen. Gemäss ihm profitieren nämlich lediglich Männer von einer Ehe.

Heiraten macht nicht unbedingt glücklich

Vor kurzem sprach er beim Hay Festival in Wales über den Schlüssel zum Glück. In seinem Vortrag sagte er, dass die traditionellen Erfolgsstandards — also Heiraten und eine Familie Gründen — nicht im Zusammenhang mit Glückseligkeit stehen würden. «Verheiratete Menschen sind glücklicher als andere Bevölkerungsgruppen. Oder zumindest behaupten sie glücklich zu sein, wenn sie nach ihrem Gefühlszustand gefragt werden und der Partner oder die Partnerin im Raum ist. Ist die befragte Person jedoch alleine, lautet die Antwort oft unglücklich», erklärte Dolan gegenüber The Guardian.

Frauen leiden eher unter Ehen

Sowohl in seinem Vortrag als auch in seinem Buch bezieht er sich auf den American Time Use Survey (ATUS), der das Vorhandensein von Glück und Unglück bei ledigen, verheirateten, geschiedenen, getrennt lebenden und verwitweten Personen vergleicht.

Auch wenn sich die Studienergebnisse auf beide Ehepartner beziehen, sind es Frauen, die häufiger an den negativen Auswirkungen einer Ehe leiden. Bei Männern führe die Ehe oft dazu, dass sie weniger Risiken eingehen, mehr Geld verdienen und länger leben. Bei Frauen, und zwar besonders bei verheirateten Frauen mittleren Alters, steige das Risiko, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtere und sie psychische Erkrankungen erleiden.

Was sagst du zur These von Paul Dohan? Schwachsinn oder ganz deine Meinung? Diskutiere mit im Kommentarfeld!

