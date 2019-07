So bekommst du starkes Schwitzen in den Griff

(Deo ohne Aluminium): Wenn du nicht unter Nässe leidest, aber Schweissgeruch vermeiden möchtest, ist ein aluminiumfreies Deo ausreichend. Antibakterielle Substanzen helfen für einen frischen Geruch und du fühlst dich frisch.(Deo mit Aluminium): Wer in der Regel grosse Mengen an Schweiss produziert, kann zu einem Antitranspirant greifen. Die darin enthaltenen (und in den Medien umstrittenenen) schweisshemmenden Aluminiumsalze – z. B. Aluminiumchlorid (ACH) – verengen die Schweissdrüsen und verhindern von vornherein, dass zu viel Flüssigkeit entsteht.