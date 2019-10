So solltest du frühstücken, wenn du abnehmen willst

Bereits als Kinder haben wir gelernt, dass wir zum Frühstück viele Kohlenhydrate essen sollen, um genug Energie für den ganzen Tag zu haben. Doch jetzt sind wir keine Kinder mehr, sondern Erwachsene, die nicht mehr den ganzen Tag lang herumspringen. Nun setzen viele von uns Fettpolster an und fühlen uns tagsüber manchmal energielos. Dinge, an die wir als Kinder nie denken mussten. Somit stellt sich die Frage: Brauchen wir als Erwachsene wirklich viele Kohlenhydrate zum Frühstück?

Umfrage Wie frühstückst du? Proteinreich

Gar nicht

Mit viel Kohlenhydraten

Gar nicht

Tommy Chang ist Bewegungscoach und Mitgründer von Eat Better, Not Perfect, der Ernährungs-Challenge mit persönlichem Coach für besseres Essverhalten.

Tommy Chang ist Bewegungscoach und Mitgründer von Eat Better, Not Perfect, der Ernährungs-Challenge mit persönlichem Coach für besseres Essverhalten.

Diese Frage können wir nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn sie hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel Tagesablauf, Aktivitätslevel, Essverhalten, Nahrungsmittelqualität oder Stoffwechsel. Wir Schweizer nehmen morgens gern folgende Nahrungsmittel zu uns: Früchte und Kaffee, Brot, Joghurt, Gipfeli, frisch gepressten Orangensaft, Birchermüesli usw.

Besteht dein Frühstück oft aus Gipfeli, Früchten und Joghurt?

Manche von uns starten den Tag auch ohne Frühstück. Doch Nahrungsmittel wie Gipfeli, Orangensaft und Co. sind als Frühstück nicht mehr wegzudenken. Was haben diese Frühstücks-Lieblinge gemeinsam? Sie sind verarbeitet und enthalten viel Zucker und Fruchtzucker. Was passiert, wenn wir verarbeitete Nahrungsmittel wie Brot oder stark zuckerhaltige Getränke wie Orangensaft oder Schoggimilch zu uns nehmen? Sie werden von unserem Körper schnell in Energie umgewandelt. Energie, die wir vielleicht gar nicht nutzen, weil wir vom Bett direkt ins Büro gehen und die meiste Zeit sitzen. Überschüssige Energie wird in diesem Fall als Fett gespeichert.

«Ein Schlüssel zu weniger Fett ist die Regulierung unserer Energieaufnahme. Das bedeutet nicht zwingend, dass man Kalorien reduzieren soll. Nur schon die Reduzierung von Zucker, Fruchtzucker und verarbeiteten Lebensmitteln kann einen grossen Unterschied ausmachen», erklärt Ernährungstherapeutin Kerry Fugal. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wir sind nun mal Müesli, Banane und Gipfeli zum Frühstück gewohnt. Wenn wir andere Resultate wollen, müssen wir jedoch umdenken.

Mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate

Kerry Fugal empfiehlt, als Alternative ein ausgewogenes Frühstück, das heisst mehr Proteine und gesunde Fette und weniger Kohlenhydrate und Zucker, sofern du nicht morgens schon sportlich unterwegs bist. Beispiele: Eier, Avocado, Lachs, Tofu-Omelett mit Spinat, Low-Carb-Porridge mit Mandeln, Kokos- und Leinsamenmehl und pflanzliches Proteinpulver.

Zudem ist ein ausgewogenes Frühstück mit mehr Proteinen und Fetten sättigender und kann dir über den Tag hinweg mehr Energie geben. Und was passiert mit den feinen Gipfeli und dem frisch gepressten Orangensaft? Die sparen wir uns für den Sonntagsbrunch auf. Denn Vorfreude ist bekanntlich die grösste Freude.

(gss)