«Weihnachten ist fast wie ein Vielfrontenkrieg»

Jürg Hösli, viele sind in der Weihnachtszeit gestresst. Was tun, wenn ich unter Dauerstrom stehe – und sich dieser auch auf der Waage bemerkbar macht?

Wenn wir Stress haben, wird unser Hungergefühl verschoben und wir kompensieren mit Essen. Wir essen mehr, als der Körper braucht, um uns zu belohnen. Stehen abends Festessen auf dem Programm, besser nicht über den Tag Kalorien einsparen, sonst wird der Appetit umso grösser. Ich gönne mir dann zwei Desserts und esse jedes Stück Brot, das auf den Tisch kommt. Wer abends zu viel isst, lagert mehr Körperfett im Bauchbereich ein. Es ist also wichtig, dass wir auch in dieser Zeit ein normales Verhältnis zu Genuss haben. Dieser gehört zu unserem Leben. Genuss muss aber nicht in Völlerei enden.

Jürg Hösli ist Ernährungswissenschaftler, Querdenker und greift gerne kontroverse Themen aus Sport, Psychologie und Ernährung auf. Er ist seit 30 Jahren im Leistungssport, hat Weltmeister und Olympiasieger betreut. Er ist Begründer der Ernährungsdiagnostik und der Schule für Ernährungsdiagnostik erpse in Winterthur. Hösli betreut hier vor allem übergewichtige Klienten und Menschen mit Reizdarm oder Erschöpfungszuständen. Für 20 Minuten schreibt er unter dem Namen Futterpapst Kolumnen.

Nicht nur die kalorienreichen Festessen schlagen zu Bauche, viele trinken auch mehr Alkohol.

Für manche sind die Festtage wie ein Dammbruch: Endlich darf ich mir was gönnen, weil ich sonst das ganze Jahr hindurch streng mit mir war. Auch beim Alkohol kann man mal Nein sagen und nicht bei jeder Bestellung ein Cüpli nehmen, sondern mal wieder ein Wasser. Champagner, Weisswein und Co. enthalten viel Zucker, was zusammen mit einem grossen Teller zur Kalorienbombe wird. Das geht in die Leber oder lagert sich am Bauch ab, und schon muss man wieder von Januar bis Dezember mit dem Gewicht kämpfen. Das muss nicht sein.

Wie schaffe ich die Balance zwischen Gewicht und Genuss leichter?

Trotz all den Festessen und Einladungen regelmässig über den Tag verteilt essen, dass abends nicht der Heisshunger zuschlägt. Nehmen Sie sich Zeit für Bewegung, für Abend- oder Verdauungsspaziergänge. Ich weiss, es ist dunkel draussen und für viele nicht gerade die erfreulichste Zeit, dennoch ist es wichtig, den Sport nicht ganz zu vergessen. Viele Fitnessstudios haben offen oder vielleicht auch mal eine kurze Walking- oder Joggingrunde einlegen.

Das Jahresende bringt manche emotional aus der Balance. Wie beeinflusst die Gefühlslage unser Essverhalten?

Das Gesamtpaket gegen Jahresende birgt sehr viele Stressoren, dazu kommen die Weihnachtsessen und der Alkohol. Wir haben eine Art Vielfrontenkrieg zur Weihnachtszeit. Im Stress lagert der Körper viel schneller Fett ein. Der Muskel ist schlechter versorgt, dafür der Bauch umso mehr. Darum wächst der Bauch in dieser Zeit so schön. Verhindern können wir dies nur, wenn wir achtsam sind, den Alkohol reduzieren und Entspannung in unseren Alltag bringen.

Viele klagen, sie würden in der Weihnachtszeit zunehmen. Eine Studie zeigt, dass die Gewichtszunahme zwischen Weihnachten und Neujahr nur 370 Gramm beträgt.

Ich sehe beides, das ist Typen abhängig. Es gibt Menschen, die in dieser Zeit emotional gestresst sind und die nehmen dann gerne mal fünf Kilo zu. Sie brauchen auch in der Weihnachtszeit eine Struktur beim Essen, damit sie sich nicht mitreissen lassen. Oft sind es Menschen, die ein gezügeltes Essverhalten haben, ständig versuchen ein bisschen weniger zu essen und während der Festtage überborden. Diejenigen, die ein natürliches Essverhalten haben, nehmen vielleicht ein bisschen zu, aber mittels Bewegung auch schnell wieder ab.

Was tun, wenn die Hose dann doch nicht mehr zugeht?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wer gesund ist, kann auch mal ein paar Tage fasten. Wichtig ist, dass man sich keinen Stress macht und unter Druck setzt. Ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag einbauen, auch mit der Familie zusammen, wieder regelmässig trainieren, dann sind die Kilos schnell wieder weg.