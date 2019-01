Diana, wie gut ist die Sirtfood-Diät?

Liebe Diana

Diana Studerus hat an der Berner Fachhochschule Ernährung und Diätetik studiert. Mit Ihrer Firma Food on Record berät sie zum Thema Ernährung. Was ihr besonders daran gefällt: Den Status quo infrage zu stellen und damit Möglichkeiten zu eröffnen, die Ernährung individuell, genussvoll und nachhaltig zu gestalten.

Ich habe in den letzten anderthalb Jahren zirka 15 Kilo zugenommen durch Stress und private Probleme. Nun habe ich eine Diät entdeckt, die mich anspricht. Ich weiss jedoch nicht, ob die gut ist. Es geht um die Sirtfood-Diät. Hilft sie wirklich beim Abnehmen und ist es eine gesunde und ideale Diät?

Vielen Dank.

Mary (27)

Liebe Mary

Danke für deine spannende Frage. Unter Sirtfoods versteht man Lebensmittel, welche Inhaltsstoffe enthalten, die die Sirtuin-Aktivität im menschlichen Körper anregen. Sirtuine sind Enzyme, die bestimmte Aufgaben in unseren Zellen übernehmen und massgeblich die Produktion von freien Radikalen drosseln, um unsere Zellen vor Stress schützen. Diese Sirtuin-Aktivierung ist eigentlich eine Stressantwort des Organismus, die normalerweise durch Hunger ausgelöst wird.

Sirtuine können aber auch auf eine andere Weise stimuliert werden, zum Beispiel durch moderate Mengen an natürlichen Giftstoffen, welche in bestimmten Nahrungsmitteln vorkommen. Das tönt erst einmal ungesund, ist es aber nicht, zählen diese Inhaltsstoffe doch zu den sekundären Pflanzenstoffen, die im Körper zahlreiche Wirkungen haben. Ziel der Diät ist darum, möglichst viel solcher Lebensmittel zu essen, die die Aktivität der Sirtuine erhöhen.

Die «Erfinder» dieser Diät, Aidan Goggins und Glen Matten, beschreiben, dass man mit der Methode nicht nur abnehmen, sondern auch Muskeln aufbauen, den Alterungsprozess bremsen und das Immunsystem stärken kann – wissenschaftliche Studien zur Effizienz der Diät fehlen aber und es handelt sich (noch) um Hypothesen.

Das spricht dafür

Sirtuine sind nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, sowie auch in Genussmitteln (dunkle Schokolade und Rotwein), was in Kombination mit ausreichend eiweissreichen Lebensmitteln grundsätzlich eine ausgewogene Ernährung ermöglicht. Schokolade und Rotwein sind fürs «Dranbleiben» sicher hilfreich.Auch gehts bei dieser Methode nicht primär ums Kalorienzählen sondern einfach darum, genug der «Sirtfoods» zu essen.

Das spricht dagegen

Zu den «Sirtfoods» zählen 20 bis 40 Nahrungsmittel, was doch sehr wenig ist. Auch ist da nur ein kohlenhydratreiches Lebensmittel (Buchweizen) dabei, womit die Sirtfood-Diät doch nur eine Spielform einer kohlenhydratarmen Ernährung darstellt. Auch die Gesamtkalorienmenge wird anfangs auf 1000 Kalorien an Tag ein bis drei beschränkt, und diese stammen vorwiegend aus Gemüse (eine Hauptmahlzeit und drei grüne Smoothies) – ich gehe davon aus, dass der Hunger an den Tagen sehr gross sein wird! Danach wird die Kalorienmenge auf 1500 pro Tag erhöht, was je nach Grundbedarf auch eher knapp ist.

Langfristige Umstellung

Meiner Meinung nach ist das zwar ein schönes Konzept, aber ich frage mich, ob da wirklich die «Sirtfoods» für den Gewichtsverlust verantwortlich sind. Oder nicht einfach die Kombination aus wenig Kalorien, wenig Kohlenhydraten, viel Gemüse und Eiweiss – im Idealfall sind alle Mahlzeiten selbst (fettarm) gekocht.

Eine so spärliche Lebensmittelauswahl mag für ein bis zwei Wochen funktionieren – vielleicht als Start in ein anderes Essverhalten. Aber wie bei jeder Diät setzt man sich weder mit dem eigenen Essverhalten noch mit seinen Bedürfnissen und Verhaltensmustern auseinander. Und das ist meiner Meinung nach unerlässlich, will man längerfristig sein Gewicht auch halten.

Ich hoffe meine Einschätzung hilft dir weiter.

Alles Gute

Diana



