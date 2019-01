Die 5 Abnehmtipps der Fitnesskönigin

Tipp 1

In regelmässigen Abständen über den Tag verteilt essen. «Idealerweise liegen drei Stunden zwischen den einzelnen Mahlzeiten», sagt Cindy Landolt, «das hält den Stoffwechsel auf Hochtouren und trickst den Körper aus, die Fettreserven aufzugeben.» Landolt isst sechsmal über den Tag verteilt.

Umfrage Möchten auch Sie gerne abnehmen? Ich wünsche mir nichts mehr als das.

Ich versuche es immer wieder.

Im Moment bin ich zufrieden.

Nein, ich möchte nicht abnehmen.

Video Insta-Fitnessgöttin trimmt Sula stark Cindy Landolt (34) begann als Vierjährige mit Kunstturnen, später wechselte sie in die rhythmische Sportgymnastik. Mit 20 Jahren wurde sie Zweite bei der Miss-Zürich-Wahl. Ab 2008 setzt Landolt kompromisslos auf Krafttraining. Mit 22 Jahren macht sie sich als Personal-Trainerin selbstständig. Im eigenen Fitnesscenter Centurion Club Zürich, trainiert und berät sie ihre Kunden in Fragen zu Muskelaufbau, Fettverbrennung und Ernährung. International ist sie ein gefragtes Fitnessmodel. Mehr Infos über (34) begann als Vierjährige mit Kunstturnen, später wechselte sie in die rhythmische Sportgymnastik. Mit 20 Jahren wurde sie Zweite bei der Miss-Zürich-Wahl. Ab 2008 setzt Landolt kompromisslos auf Krafttraining. Mit 22 Jahren macht sie sich als Personal-Trainerin selbstständig. Im eigenen Fitnesscenter Centurion Club Zürich, trainiert und berät sie ihre Kunden in Fragen zu Muskelaufbau, Fettverbrennung und Ernährung. International ist sie ein gefragtes Fitnessmodel. Mehr Infos über Cindy Landolt.

Tipp 2

Ein bisschen weniger Kalorien konsumieren, als man täglich braucht. «Die Energie, die du zu dir nimmst, muss also weniger sein als diejenige, die rausgeht bei Arbeit oder Training», erläutert Landolt. Wichtig sei: Das verlorene Gewicht soll Körperfett, nicht etwa Muskelmasse sein, was passieren kann, wenn der Körper in den «Hungermodus» fällt. «Schau, dass du deine Muskeln mit Eiweiss schützt, während du gleichzeitig sicherstellst, dass du am Ende des Tages in einem Kaloriendefizit bist.»

Tipp 3

Genug Eiweiss essen, um die Muskelmasse aufrechtzuerhalten. «Wenn Muskelmasse durch zu wenig Proteineinnahme abgebaut wird, verlangsamt sich auch der Stoffwechsel», sagt Landolt. «Mehr Muskeln verbrennen auch mehr Kalorien, auch wenn du nichts machst oder schläfst.» Die Kraftsportlerin empfiehlt rund zwei bis drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, verteilt auf sechs Mahlzeiten über den Tag. Die genauen Angaben variieren je nach Alter, Grösse, Stoffwechsel, körperlicher Voraussetzung und täglicher Arbeit.

Haben Sie Fragen zu Training und Ernährung an Cindy Landolt? Stellen Sie diese jetzt im Formular. Die besten beantwortet die bekannte Personal Trainerin persönlich.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Tipp 4

Ohne Kohlenhydrate geht nichts. Einer der häufigsten Irrtümer laut Landolt ist, dass Abnehmen nur ohne Kohlenhydrate gehe. «Diese übernehmen sehr wichtige Funktionen im Körper und sind lebenswichtig, wenn man gesund bleiben will.» Ihre Methode: die Kohlenhydrate gegen Ende des Tages reduzieren. «Konsumiere Kohlenhydrate, wenn du Leistung erbringen musst und Energie brauchst.» Sprich morgens, mittags und vor dem Training. Abends empfiehlt Landolt auf diese zu verzichten: «Wenn du am Abend zu Hause bist, brauchst du keine Energie mehr, das heisst, du musst keine Kohlenhydrate mehr essen.»

Tipp 5

Gewichtstraining unterstützt die Fettreduktion. «Ich meine damit korrektes Krafttraining mit Widerstand.» Das Training mit Gewichten verbraucht laut der Personal Trainerin viel mehr Kalorien, als die meisten denken: «Speziell der Nachbrenneffekt zwei bis drei Tage nach einem intensiven Krafttraining ist riesig und kann durch kein Ausdauertraining ersetzt werden.» Mehr Muskelmasse erhöht den Stoffwechsel und verbrennt mehr Körperfett. Und die gute Nachricht: Die Fettverbrennung geht auch beim Arbeiten, Füssehochlagern und Schlafen weiter, wenn das Training mit der richtigen Ernährung kombiniert wird.

Weitere Tipps, Ernährungs- und Trainingspläne finden Sie auf der Seite von Cindy Landolt.