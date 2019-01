So funktioniert die neue Diät per Whatsapp

Tommy und Kevin, Ernährungsprogramme gibt es wie Sand am Meer. Was macht eures speziell?

Die menschliche Interaktion kommt bei den meisten Diätprogrammen auf dem Markt zu kurz. «Eat better not perfect» stellt dir für acht Wochen einen echten Coach per Whatsapp zur Verfügung.

Was ist die Rolle dieses Whatsapp-Coaches?

Dein individueller Coach ist tagsüber erreichbar. Jede Woche erklärt er dir, worauf es ankommt. Zu Beginn schickst du ihm ein Foto von allem, was du im Verlauf des Tages isst, und erhältst dann ein ausführliches Feedback von ihm. Danach gibt er dir persönliche Ernährungstipps und berät dich bei Entscheidungen in Bezug auf das Essen. Der Coach bietet dir zudem psychologische Unterstützung, damit du acht Wochen lang am Ball bleibst.



Der Whatsapp Coach macht gegen 18 Uhr Feierabend. Was passiert, wenn ich einen Mitternachtssnack will?

Wir bieten nebst dem Whatsapp-Chat ein Online-Tool, mit dem du dein Commitment verfolgen kannst. Wenn du also Lust auf Süsses um Mitternacht hast, kannst du dir das gönnen, musst dir selber aber online Punkte abziehen. So stellen wir die Selbstmotivation ausserhalb der Coachzeiten sicher.

Paleo, vegan, Intervallfasten – welche Ernährung ist denn eurer Meinung nach die gesündeste?

Wir finden, dass es zu diesem Thema mittlerweile zu viele Theorien gibt. Wir nehmen das Beste aus verschiedenen Ansätzen und kombinieren es zu einem 8-Wochen-Programm. Unsere Philosophie ist aber einfach: Wir raten zu natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln während 80 Prozent der Woche, bei den restlichen 20 Prozent darf es auch mal Schoggi oder Pizza sein.

Ihr bietet eine Online-Datenbank mit Rezepten. Was rät mir aber der Coach, wenn ich im Restaurant mit Freunden bin und Lust auf ein Schnitzel habe?

Wenn du dir dein Schnitzel zuerst noch verdienen musst, schlägt er dir in dem Fall eine Alternative vor.

Wie sieht die aus?

Ein feines Steak mit Spinat oder Broccoli. Aber nur die Anfangsphase ist besonders streng. In der achten Woche findet der Teilnehmer seine nachhaltige Balance zwischen natürlichem und verarbeitetem Essen. Schlussendlich macht man das Programm nicht für den Coach, sondern für sich selber.

«Eat Better, not Perfect» kostet 199 CHF. Das Programm dauert acht Wochen und startet zum ersten Mal am Montag, 4. Februar 2019. Danach beginnt das Programm jeweils alle vier Wochen. Die Startplätze sind begrenzt.

