Nach sechs verlorenen Finals hat Jürgen Klopp nun mit Liverpool - für das englische Team der sechste Titel - endlich die Champions League gewonnen. Er selbst sagte nach dem Sieg: «Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden.»

Klopps lang ersehnter Erfolg ist auch in vielen Medien Thema. Der Deutsche habe damit sein «persönliches Final-Trauma» besiegt, schreibt beispielsweise die «Bild»-Zeitung und titelt mit «Liverpool beKLOPPT vor Glück». Die «NZZ» spricht von einem Meisterwerk, das Klopp mit dem Sieg über Tottenham gelungen sei. Es sei die ultimative Bestätigung für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund. Andere Reaktionen finden Sie in der obigen Bildstrecke - Impressionen zum Final finden Sie hier:

Bildstrecke zum Final der Champions League

(roy)