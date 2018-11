«Haris hat nicht auf meine SMS geantwortet»

Am Dienstagabend kommt es in München in der Champions League zum Wiedersehen zwischen Haris Seferovic und Niko Kovac. Letzterer steht bei Bayern als Trainer an der Seitenlinie. Ersterer stürmt für Benfica Lissabon. Anders als in der Bundesliga läuft es den Bayern in der Königsklasse. Ein Punktgewinn genügt für die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Benfica ist hingegen auf einen Sieg angewiesen. Diesen bewerkstelligen könnte Seferovic.

Umfrage Wird Haris Seferovic Niko Kovac abschiessen? Ja. Der Mann aus Sursee trägt entscheidend zum Benfica-Sieg bei.

Nein. Die Bayern packen das Ding gegen Benfica.

Nein. Aber Seferovic schiesst mindestens ein Tor gegen die Bayern.

Der Natistürmer kam im laufenden Wettbewerb in allen vier Spielen zum Einsatz und traf einmal. Ist er auch gegen Bayern erfolgreich, könnte das Auswirkungen auf Kovac haben. Der Münchner Coach hat von Uli Hoeness nicht mehr die bedingungslose Rückendeckung. «Gegen Benfica wird Niko Kovac sicher unser Trainer sein», polterte der Bayern-Boss am Samstag nach dem 3:3 gegen Düsseldorf. «Danach müssen wir uns zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht.» Auch sollen sich immer mehr Spieler von Kovac abwenden.

Das entscheidende Barrage-Tor

Würde Seferovic für eine Bayern-Pleite sorgen, wäre er womöglich Kovacs Totengräber. Im Mai 2016 bewahrte er ihn noch vor einer Entlassung. Mit Eintracht Frankfurt spielten sie gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem 1:1 im Barrage-Hinspiel gegen Nürnberg schoss Seferovic im Rückspiel den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. Der Liga-Erhalt war geschafft, Kovac blieb Eintracht-Trainer, ehe er diesen Sommer zu Bayern wechselte. Nun wackelt sein Stuhl bedrohlich, und es geistert in München der Name des langjährigen Arsenal-Coachs Arsène Wenger herum.

Kovac hat vor dem Heimspiel gegen Benfica erzählt, dass er sich das Länderspiel Schweiz - Belgien (5:2) angeschaut hat. Was der Bayern-Coach zur Leistung seines ehemaligen Schützlings sagte, erfahren Sie im Video oben.

Seferovic vs. Kovac

Bewährungsprobe auch für Solari

Ein ähnliches Bild präsentiert sich bei Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid. Die Madrilenen zeigten sich am Wochenende in der Liga desolat, unterlagen beim Provinzklub Eibar 0:3, können in der Königsklasse mit einem Sieg bei der AS Roma allerdings die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation schaffen. Obwohl Real unter seinem neuen Trainer Santi Solari in fünf Spielen erst einmal verloren hat, macht sich nach dem Auftritt in Eibar Nervosität breit.

Die Madrider Sportzeitung «Marca» sah sich sogar dazu veranlasst, den Namen von Tottenham-Coach Mauricio Pochettino als möglichen Nachfolger von Solari zu kolportieren. Mit einem Sieg im Spitzenduell der Gruppe G in Rom würde Solari den Aktionismus der spanischen Presse wohl rasch wieder unterbinden.

Hoffenheim braucht ersten Sieg

Die erste Champions-League-Kampagne von Hoffenheim dürfte in der Gruppenphase enden. Um überhaupt noch Hoffnungen auf die K.o.-Phase zu haben, muss gegen Schachtar Donezk der erste Sieg her. Glückt dieser dem Team von Julian Nagelsmann gegen die Ukrainer, werden sie immerhin auch im kommenden Frühjahr noch in einem europäischen Wettbewerb vertreten sein.

In der Gruppe H mit den Young Boys nimmt Juventus Turin zum zweiten Mal Anlauf, sich vorzeitig für die Achtelfinals zu qualifizieren. Gegen Valencia soll die überraschende 1:2-Niederlage aus der 4. Runde gegen Manchester United ausgemerzt werden. Allerdings sind die Spanier in besserer Verfassung als beim 0:2 im erstmaligen Aufeinandertreffen mit Juventus in dieser Saison.

(heg/sda)