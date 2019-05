«Können nicht erwarten, dass es losgeht»

«Relaxed», ­antwortet Xherdan Shaqiri auf die Frage nach seinem Befinden, als ­stünde er vor einer ganz ­normalen Arbeitswoche und nicht in jener vor dem Champions-League-Final, dem grössten Spiel im Clubfussball. Es ist Dienstagnachmittag, Medientag beim FC Liverpool. Journalisten aus der ganzen Welt sind nach Melwood gereist, ins Trainingszentrum des Clubs, das mitten in einem Wohnquartier Liverpools liegt – umgeben von einer grauen Mauer mit Stacheldraht. Für einmal wird Einblick in eine Welt gewährt, die sonst gegen Blicke von aussen geschützt ist.

Dass Liverpool und nicht Barcelona im Final steht, daran hatte Shaqiri entscheidenden Anteil. Beim famosen 4:0-Sieg im Rückspiel an der Anfield Road (Hin: 0:3) stand er in der Startelf und bereitete das ­dritte Tor vor. «Das macht ­diesen Erfolg für mich umso spezieller», sagt er.

Der Offensivakteur blickt auf eine Rückrunde, in der er wenig zum Einsatz gekommen war. Es sei keine einfache Zeit gewesen, sagt er. «Ich bin froh, konnte ich im entscheidenden Moment meine Leistung bringen.» Im Final dürfte er sich indes wieder mit der Ersatzrolle begnügen müssen, bis auf Mittelfeldspieler Naby ­Keita sollten alle mittun können.

Klopp ist froh um Shaqiri

In einem von der Uefa am Donnerstag veröffentlichten ­Video nennt Jürgen Klopp den 27-Jährigen einen wunderbaren Spieler. Er sei sehr froh, Sha­qiri im Team zu haben. «Ich weiss, dass die Menschen denken, ich setze ihn zu ­wenig ein. Shaq denkt das wohl auch. Aber er war für uns in dieser Saison ein unglaublich wichtiger Spieler.»

Neben Stürmer Daniel Sturridge (2012 mit Chelsea) ist Shaqiri der Einzige im Team Liverpools, der die ­Champions League gewonnen hat. 2013 war es, als er mit Bayern ­München gegen Dortmund und Klopp triumphierte. «Ich habe davon geträumt, noch einmal im Final zu stehen. Dass mir dies gelungen ist, ist schon unglaublich», sagt Shaqiri. Und er bezeichnet den bevorstehenden Final gegen Tottenham in Madrid als ­eines der grössten Spiele seiner ­Karriere.

Noch ist er relaxed, aber die Spannung steige allmählich, sagt er. «Wir können es nicht erwarten, dass es endlich losgeht.»

