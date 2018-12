32 Millionen Franken sind für YB erst der Anfang

Die Young Boys haben sich mit einem Paukenschlag aus der Königsklasse verabschiedet. Das 2:1 gegen ein ­williges Juven­tus war für den Champions-League-Neuling ein freudiger Schlusspunkt, der noch einmal einen ordentlichen Batzen einbringt. Wie die Berner von ihren ersten Auftritten auf der grossen Bühne profitieren.

Bildstrecken YB droht der Exodus

Satte Einnahmen

Der Coup gegen Juventus hat YB weitere 2,7 Millionen Euro beschert. Mit der Prämie vom Remis gegen Valencia (900 000 Euro), der Startgage (15,25 Mio.), dem Koeffizienten-Bonus (5,54 Mio.) und den drei ausverkauften Heimspielen (4,5 Mio. Franken) belaufen sich die Einnahmen auf umgerechnet 32 Millionen Franken. Dazu wird ein tiefer siebenstelliger Betrag aus dem Marktpool kommen.

Marktwertsteigerung

Noch mehr dürfte YB in nächster Zeit durch Transfers einnehmen. Der Marktwert des Kaders, in dem sich Spieler mit glänzender Perspektive finden, ist dank der CL-Kampagne bis gegen 40 Prozent gestiegen. So verlangt Sportchef Christoph Spycher für Kevin Mbabu, der im Winter wechseln könnte, 12 bis 14 Millionen. Der Preis für Christian Fassnacht liegt bei deren acht, jener für Sandro Lauper bei sechs Millionen.

Hoarau trifft vom Punkt zum 1:0. (Video: SRF)

Sportliche Entwicklung

Zahlten sie zu Beginn Lehrgeld, konnten sich die Berner im Lauf der Gruppenphase stetig steigern. Die Duelle mit Topclubs haben die Spieler weitergebracht und YB damit zu einer besseren Mannschaft gemacht.

(kai)