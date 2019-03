Akanji träumt mit Traum-Frisur vom Viertelfinal

Seit Jahren fällt Manuel Akanij immer wieder mit schönen Mustern auf, die jeweils seine Haarpracht zieren. Die Schädelform des 13-fachen Schweizer Nationalspielers lässt dies zu, andere könnten nicht eine solch kurze Frisur tragen. Der 23-jährige Wiesendanger legt Wert auf sein Äusseres und kann sich sehen lassen. Geschmacksache war allerdings, als er sich im September 2017 (damals noch beim FC Basel engagiert) die Haare blondieren liess. Unvergessen bleibt die Krone, die sich der Verteidiger vor der letztjährigen WM über das linke Ohr rasieren liess – dass die Schweiz dann im Achtelfinal ausgerechnet gegen das Land der drei Kronen (Schweden) ausschied, war reiner Zufall.

Nun verpasste der bekannte Sportler-Friseur Sheldon Edwards dem Schweizer, der seit Januar 2018 in den Diensten von Borussia Dortmund steht, vor dem Rückspiel in der Königsklasse gegen Tottenham ein neues Muster. Vielleicht kann dieses Akanji und seinen BVB-Teamkollegen den Weg in die Achtelfinals weisen? «Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben», schrieb der Jamaikaner zum auf Instagram geposteten Video. Fussballstars wie Raheem Sterling, Leroy Sané (beide Manchester City), Mousa Dembélé (Guangzhou, China) oder andere Sportgrössen wie Sprint-Weltrekordhalter Usain Bolt zählen zu den Kunden des Hairdesigners, der in London den Salon HD Cutz führt.

Die Frisuren von Manuel Akanji

Vor dem Hinspiel in der englischen Hauptstadt hatten sich Akanjis Teamkollegen Axel Witsel und Abdou Diallo im Hotel die Haare von Edwards schön machen lassen. Dass die Partie dann 0:3 verloren ging, betrachteten die Borussen offenbar nicht als schlechtes Omen. Der Star-Friseur wurde extra nach Dortmund eingeflogen und hat auch Jadon Sancho einen passenden Haarschnitt für das Rückspiel vom Dienstagabend (ab 21 Uhr im Ticker) verpasst.

Fussball

(ddu)