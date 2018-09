Als Kind gab es nur verdünnte Milch und Brot

Als Romelu Lukaku kurz vor dem Schlusspfiff den Rasen verliess, konnten auch die YB-Fans ihre Begeisterung nur schwer zurückhalten. Die Gala-Vorstellung des damaligen Everton-Stürmers beim 4:1 gegen YB im Februar 2015 war beeindruckend. Drei Tore erzielte der Belgier. Im Rückspiel (3:1) legte er noch einmal zwei nach. Lukaku wurde im Sechzehntelfinal der Europa League zum YB-Schreck.

«Ich wollte immer der beste Fussballer in Belgiens Geschichte werden», wurde der 77-fache Internationale (43 Tore) letzten Sommer auf «The Players Tribune» zitiert. «Nicht gut. Der Beste.» Zlatan'sche Züge? Ein Blick in seine Kindheit zeigt, warum Lukaku der Beste sein will.

Die Ankündigung als Sechsjähriger



Im Hause Lukaku gab es in seiner Kindheit tagaus, tagein nur Brot und Milch. Eines Tages beobachtete er seine Mutter, als sie die Milch mit Wasser verdünnte. Die Familie war pleite. Seiner weinenden Mutter versprach er damals, er werde bald bei Anderlecht spielen und sie müsse sich keine Sorgen machen. Romelu Lukaku war da sechs Jahre alt.

Zehn Jahre später unterschrieb er seinen ersten Profivertrag – bei Anderlecht. «Leute im Fussball mögen es immer, über mentale Stärke zu reden», so der Belgier. «Ich bin stark, denn ich erinnere mich, wie ich mit meinem Bruder (Jordan spielt bei Lazio; Anmerkung d. Red.) und meiner Mutter im Dunkeln sass, wir beteten und glaubten, dass alles gut kommen wird.»

Rekordtorschütze und über 100 Millionen teuer



Lukaku träumte bei Anderlecht von einem grossen Club, von Titeln und Erfolgen. 2011 schien der Traum wahr zu werden. Er wechselte zu Chelsea in die Premier League, wo er sich unter Trainer José Mourinho nicht durchsetzen konnte. Sein Weg führte ihn danach von West Brom leihweise zu Everton. Im Juli 2017 kaufte ihn Manchester United für 85 Millionen Euro. Der Trainer? Wieder Mourinho.

Heute ist er stärker und vor allem noch teurer geworden, wird mit über 115 Millionen Franken bewertet. An der WM in Russland war er ein Star. In der letzten Meisterschaft der sechstbeste Torschütze mit 16 Treffern und in der belgischen Nationalmannschaft ist er mit Abstand Rekordtorschütze.

2015 wurde der Stürmer Torschützenkönig (8 Tore) in der Europa League. Fünf Treffer dazu hat er gegen die Young Boys beigesteuert. Nach drei Jahren kehrt der heute 25-Jährige ins Stade de Suisse zurück. Wird er wieder zum YB-Schreck?



