Bei Inter träumen sie endlich wieder gross

Das mit der Glaubwürdigkeit ist bei ihm so eine Sache. Kaum einer dürfte es ernst genommen haben, als Antonio Conte Ende vergangener Woche sagte: «Barça? Juve? Nein, unser grosser Gegner heisst Sampdoria Genua.» Also der Tabellenletzte der Serie A. Dieses Understatement ist typisch für Inter Mailands neuen Trainer, passt aber so gar nicht zu den neuen Ansprüchen des Vereins.

Immerhin seine Spieler verstanden die Botschaft und erledigten die lästige Pflicht vor dem Gastspiel am Mittwoch bei Barça und dem Heimduell am Sonntag gegen Juve souverän mit einem 3:1. Einzig Alexis Sanchez, einer der Startransfers des Sommers, stellte sich doch etwas dämlich an und liess sich mit Gelb-Rot vom Platz stellen – wegen einer Schwalbe. Er kann in der Woche der Wahrheit also nur bedingt mithelfen.

Alle seine sechs Spiele gewann Inter in der Liga. Damit sind die Mailänder alleiniger Leader, die einzige wirklich Prüfung war allerdings das Derby gegen Stadtrivale AC, das Inter 2:0 gewinnen konnte. Deshalb gilt diese Woche als Standortbestimmung für ein Team, das diesen Sommer zum Angriff auf Serienmeister Juventus Turin geblasen hat.

Königstransfer auf der Bank

155 Millionen Euro gaben die Nerazzurri für Transfers aus, allein 65 für Stürmer Romelu Lukaku. Mit dem früheren Barça-, Arsenal- und ManUnited-Angreifer Sanchez wurde die Offensive deutlich verstärkt, Nicolò Barella und Stefano Sensi sollen das Mittelfeld stabilisieren und mit Diego Godin wurde Atlético Madrids langjähriger Abwehrchef verpflichtet. Doch der Königstransfer sitzt auf der Bank: Antonio Conte.

Obwohl, viel sitzen tut der Vulkan von Mann ja eigentlich nicht. Genau das war auch die Absicht der Inter-Bosse. Die Vereinslegende von Erzrivale Juventus sollte den Stars Disziplin einimpfen und vor allem Vollgas-Fussball spielen lassen. Dieser Erfolgshunger soll auch das Rezept sein, gegen ein nach acht Titeln in Serie gesättigtes Juve zu bestehen.

Königsklasse als Abwechslung

Doch zuerst steht die Champions League an. Für viele Topclubs das Saisonziel schlechthin, bei Inter scheint die Königsklasse aber eher eine geldabwerfende Abwechslung zu sein. Das 1:1 zu Hause gegen Slavia Prag war die möglicherweise schlechteste Saisonleistung, und mit dem Spitzenspiel gegen Juventus vor der Tür (Sonntag, 20.45 Uhr) entschied Conte, Stossstürmer Lukaku daheim zu lassen. Als Grund wurden muskuläre Beschwerden genannt, die der Belgier seit zehn Tagen mit sich herumschleppen soll. Dennoch kam er bisher in allen Partien zum Einsatz. Gut möglich, dass er für Juve geschont werden soll.

Wegen Sanchez' Dummheit gegen Sampdoria würde Lukaku dort noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Denn während das Auswärtsspiel bei Barça als willkommene Standortbestimmung gesehen werden kann, geht es am Sonntag darum, worauf Inter den ganzen Sommer hingearbeitet hat: den Angriff auf Italiens Thron.

