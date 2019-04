SRF zeigt Champions-League-Final nicht

Die Champions-League-Saison neigt sich so langsam dem Ende zu. Noch vier Mannschaften sind dabei, fünf Spiele gibt es noch zu sehen. Nicht beim Schweizer Fernsehen. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Ajax Amsterdam und den Tottenham Hotspurs vom 8. Mai wird das letzte Spiel der Königsklasse sein, das beim SRF zu sehen ist. Eine Woche davor gibt es noch das Hinspiel Barcelona - Liverpool. Das heisst: kein Champions-League-Final auf SRF.

Umfrage Wie schauen Sie den Champions-League-Final? Ich höre ihn mir im Radio an.

Auf einem ausländischen Sender.

Ich warte, bis ihn SRF im Re-Live zeigt.

Auf einem ausländischen Sender.

Auf Teleclub Zoom.

Interessiert mich sowieso nicht.

Ich warte, bis ihn SRF im Re-Live zeigt.

Wie der Sender auf seiner Internetseite schreibt, könne das Endspiel aus vertragsrechtlichen Gründen nicht ausgestrahlt werden. Dies weil die schweizweit exklusiven Rechte am Final bei Teleclub (Swisscom) liegen. «Wir haben alles darangesetzt, um auch den Champions-League-Final live bei SRF zeigen zu können. Die SRG hat darum ein sehr gutes Angebot abgegeben. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Swisscom konnten wir aber nicht mithalten», sagt Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und Leiter SRF Sport.

Da die Rechte für die kommenden Saisons 2019/20 und 2020/21 bereits vergeben wurden, ist davon auszugehen, dass sich an dieser Konstellation auch in den nächsten zwei Jahren nichts ändern wird. Das SRF schreibt auch, dass Teleclub im Vergleich zur vergangenen Vertragsperiode für die Champions-League-Rechte etwa das Vierfache ausgegeben habe.

Der Final wird dennoch im Free-TV zu sehen sein. Teleclub strahlt das Spiel am 1. Juni auf Teleclub Zoom aus. Wer hierzu keinen Zugang hat, hat auf SRF die Möglichkeit, den Match am Morgen darauf um 7.05 Uhr im Re-live-Modus zu sehen oder ihn live am Radio zu verfolgen.

(mro)