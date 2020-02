In der Bundesliga ist der 20-Millionen-Transfer von Borussia Dortmund derzeit in aller Munde. Erling Haaland hat für die Mannschaft von Lucien Favre in seinen ersten sechs Spielen schon neun Tore erzielt. Der Transfer des 19-jährigen norwegischen Internationalen wird von den Experten und Medien in den höchsten Tönen gelobt.

Der BVB war aber im Winter bekanntlich nicht der einzige Interessent am ehemaligen Angreifer von RB Salzburg. Dortmund hat sich gegen einige europäische Spitzenclubs durchsetzen müssen. Vor allem Manchester United. Offenbar wirkt die Enttäuschung, dass sich ein Norweger gegen die Premier League entscheiden konnte, bei den «Red Devils» nach.

Haalands Konter

Trainer Ole Gunnar Solskjaer - übrigens einst Trainer von Haaland bei Molde - äusserte sich beleidigt. In erster Linie liess der ManU-Trainer an Haalands Manager Mino Raiola kein gutes Haar. «Man darf den Beratern nicht die Kontrolle geben, indem man Ausstiegsklauseln oder solche Sachen genehmigt», sagte Solskjaer. Die Engländer waren laut diversen Medienberichten nicht bereit, so eine Klausel zu akzeptieren und auch die «horrenden» Berater-Prämien sollen ManU ein Dorn im Auge gewesen sein. Dortmund indes soll die Klausel entgegen der bisherigen Club-Philosophie akzeptiert haben.

🚨@ErlingHaaland 🗣️JanAageFjortoft 🚨



❇️ Launched Dortmund as option himself

❇️ Says Solskjær was too late

❇️ Calls «greedy» label laughable

❇️ Thanks Mino Raiola for support pic.twitter.com/IcwABs5rHd — Viasport Fotball (@ViasportFotball) February 13, 2020

Haaland kontert die Vorwürfe nun geschickt. Seine erste Wahl sei nie Manchester gewesen. Vielmehr wollte er immer schon zum BVB wechseln, sagt der Stürmer in einem Interview mit «Viasport». Bei einem PR-Termin lanciert der 19-Jährige eine Spitze: Er trägt im Video ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift «The devil is jealous of me» (Der Teufel ist eifersüchtig auf mich) - wohl eine subtile Botschaft an die Red Devils aus Manchester.