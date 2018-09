Tut es YB dem FCB gleich?

Der FC Basel brillierte oft und gern gegen englische Clubs. Noch vor etwas mehr als sechs Monaten rangen sie Manchester City im Achtelfinal der Champions League auswärts einen Sieg ab. Es war der krönende Abschluss der letztjährigen Königsklassen-Kampagne der Basler. Mit dem Bestwert, den je ein Schweizer Team in Europa in der Gruppenphase geschafft hat: 12 Punkte haben sie sich auf ihrem Zug durch Europa gegen Manchester United, Benfica Lissabon und ZSKA Moskau erkämpft.

Dabei hat man Trainer-Neuling Raphael Wicky im Vorfeld null Kredit gegeben. Nachdem der FCB exakt eine Woche vor dem Start zur Champions League einen desolaten Auftritt in St. Gallen hingelegt hatte, war bereits die Rede von einer Krise. Doch der FCB schoss sie einfach weg.

YB gilt bestenfalls als Punktelieferant



Auch YB geht wie der FCB vor einem Jahr als Aussenseiter in die erste CL-Gruppenphase der Clubgeschichte. Der international weitgehend unerfahrene Meister gilt bestenfalls als Punktelieferant. Aber YB verspürt keinen Druck, kann sich von der Euphorie vor ausverkauften Kulissen tragen lassen. Den für die Gegner aus Italien und England ungewohnten Kunstrasen können sie als Vorteil nutzen. Und sportlich stehen die Berner besser da als die Basler im Herbst 2017.

Die Mischung aus erfahrenen Spielern wie Steve von Bergen, Miralem Sulejmani und Guillaume Hoarau sowie den jungen Wilden wie Djibril Sow, Kevin Mbabu, Christian Fassnacht, Loris Benito und Co. macht das Team aus. Dazu kommt der Spassfaktor, mit dem YB derzeit auf der Welle des Erfolges reitet. Der Hunger ist durch den Meistertitel nicht gestillt. Das alles spricht gegen eine Blamage – aber für den einen oder anderen magischen Moment.

Es liegt vielleicht mehr drin, als man YB zutraut



Die bisher erreichte Spannbreite von Schweizer Clubs in der Champions League liegt zwischen 1 und 12 Punkten. Ein Pünktchen sicherte sich der FCB in der Saison 2008/09 mit einem Auswärts-Remis (1:1) in Barcelona. Die Mannschaft von Trainer Christian Gross musste sich damals mit Teams wie Barça, Sporting Lissabon und Schachtjor Donezk messen.

Auch GC, der FCZ und sogar der kleine FC Thun konnten Siege einfahren. Goalie David von Ballmoos sagt: «Es liegt vielleicht mehr drin, als man uns zutraut.» Eine Punktzahl nennt Benito derweil nicht. Der Linksverteidiger sagt: «Das Maximum von 18 Punkten wäre schön – aber wenig realistisch. Sagen wir es so: Wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren.»

YB hat mit dem Meistertitel Grosses erreicht. Nun gilt es, auch auf internationalem Parkett einen nächsten Schritt zu machen. International kann sich YB den FCB noch zum Vorbild nehmen – und auch der FCB ist in der Sternenliga nicht gleich vom Himmel gefallen.



