Ein Deutscher ist Roter Sterns grösster Star

YB muss auf dem Weg in die Champions League die letzte Hürde überspringen und trifft am Mittwoch auf einen Club mit ruhmreicher Vergangenheit. Allerdings strahlte der Rote Stern zuletzt 1991 hell. Der serbische Traditionsverein gewann mit Stars wie Dejan Savicevic, Robert Prosinecki und Sinisa Mihajlovic den Europacup der Landesmeister. Danach begannen die Balkankriege. Es folgten Jahre der Krise. Auch der Rote Stern verblasste.

So weit kam YB im Europacup

Bilanz der letzten 5 Jahre

2014/15: Achtelfinal Europa League

YB - Everton1:4; 1:3

2015/16: Playoff Europa League

YB – Karabach Agdam0:1; 0:3

2016/17: Europa League*

YB – Piräus0:1; 1:1

YB – Astana3:0; 0:0

YB – Apoel Nikosia3:1; 0:1

2017/18: Europa League*

YB – Partizan Belgrad1:1; 1:2

YB – Skenderbeu2:1; 1:1

YB – Dynamo Kiew0:1; 2:2

2018/19: Champions League*

YB – ManUnited0:3; 0:1

YB – Juventus Turin2:1; 0:3

YB – Valencia1:1; 1:3

2019/20: Playoff Champions League

YB – Roter Stern Belgrad

21./27. August



* YB jeweils nach der Gruppenphase ausgeschieden

Resultate Heim/Auswärts



Erst durch die Millionen des russischen Energiekonzerns Gazprom schaffte der verschuldete Club den Anschluss und qualifizierte sich letzten Sommer erstmals seit 1992 für die CL-Gruppenphase. Für Aufsehen sorgte vor allem ein 2:0-Sieg gegen den späteren Champions-League-Sieger Liverpool. Marko Marin glänzte dabei mit zwei Vorlagen. Der 16-fache deutsche Internationale ist der grösste Star bei Roter Stern.

Marin ist in seiner Karriere viel herumgekommen und musste einiges an Kritik einstecken. Als «German Messi» wurde der acht Millionen teure Einkauf einst von den englischen Medien in London angekündigt und als «Westentaschen-Messi» später verhöhnt. Bei Chelsea fand man keine Verwendung. Marin geriet aufs Abstellgleis.

9 Vereine, 8 Länder

Irgendwann galt der heute 30-Jährige nur noch als gescheiterter Weltenbummler, herumgereicht wie ein Wanderpokal von einem Club zum nächsten. Neun Vereine, acht Länder: Deutschland (Gladbach, Bremen), England (Chelsea), Italien (Florenz), Spanien (Sevilla), Belgien (Anderlecht), Türkei (Trabzonspor) und Griechenland (Olympiakos). Im Sommer 2018 kam schliesslich die Anfrage aus Serbien (Roter Stern Belgrad). Und endlich scheint er auf der Fussball-Landkarte eine sportliche Heimat gefunden zu haben.

Bei Roter Stern wurde er im ersten Jahr nicht nur Meister, sondern auch zum Spieler des Jahres gewählt. Sieben Tore und 13 Assists standen in seiner Saisonbilanz 2018/19. Es scheint, als blühe Marin in der Heimat seiner Eltern, Vater Ranko war auch Fussballer, noch einmal so richtig auf. Vielleicht auch, weil ein Traum in Erfüllung ging.

Das Bild, das in Erfüllung ging

Denn von Marko Marin existiert ein Foto im Internet, auf dem Klein Marko zu sehen ist. Er trägt von Kopf bis Fuss die Farben von Roter Stern. Leibchen, Hose, Mütze, Schal, alles in Rot-Weiss und alles viel zu gross. Neben ihm steht ein riesiger Mann mit einem gewaltigen Schnauzbart, der eine Trainerjacke von Eintracht Frankfurt trägt. Es ist Dragoslav «Stepi» Stepanovic, einst Spieler bei Roter Stern und später legendärer Eintracht-Trainer («Lebbe geht weider»).

Damals als Kind bewunderte Marin den Club nur aus der Ferne. Aus Frankfurt, wohin seine Eltern aus dem Krisengebiet in Jugoslawien geflüchtet waren. Er habe von Kindesbeinen an davon geträumt, einst beim Club seines Vaters zu spielen, wurde er in diversen Interviews nach seiner Verpflichtung zitiert und nachdem das Foto im Netz die Runde gemacht hatte.

Auf seine Leih-Odyssee angesprochen und das Hin und Her in seiner Karriere sagt er, dass er halt viel erlebt und jetzt dafür noch einige gute Jahre vor sich habe. Diese Hoffnung teilt er mit den Fans und vor allem mit den Clubverantwortlichen. Noch vor Ablauf des Vertrags 2020 haben sie mit ihrem Star bis 2021 verlängert. Ein Weltenbummler scheint angekommen zu sein.