Flitzer kniet vor Ronaldo, er will lieber den Ausgleich

Der junge Fan war in Lyon kurz vor dem Abpfiff auf den Rasen gestürmt. Das auserkorene Ziel war Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo. Als der Flitzer beim 35-jährigen Portugiesen angekommen war, kniete sich der junge Fan nieder.

Umfrage Dreht Juventus dieses Duell gegen Lyon noch? Ja, Juve kommt eine Runde weiter.

Nein, Lyon schafft die Überraschung.

Mir egal, Liverpool soll den Titel verteidigen.

Das schien Ronaldo aber gar nicht recht zu sein. Mit seinen Händen machte der Juve-Star eine abwehrende Geste in Richtung des Flitzers. All das war in der Live-Übertragung nicht zu sehen.

Danach waren die Securitys herbeigestürmt, führten den Ronaldo-Bewunderer ab, es konnte weitergespielt werden. Ronaldos Juventus gelang der Ausgleich jedoch nicht mehr. Die Turiner hatten vor allem in den letzten Minuten vehement auf den Ausgleich gedrückt, doch Lyon rettete das 1:0 über die Zeit.



(hua)