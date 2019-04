Die jungen Wilden und ein erstes Mal für Klopp

1. So vernünftig!

Rund dreimal mehr, britischen Medien zufolge satte 18 Millionen Franken, könnte Christian Eriksen verdienen, sollte er sich Manchester United anschliessen. Das zeigt, wie der Tabellendritte der Premier League wirtschaftet: vernünftig. 193 Millionen gab Tottenham letzte Saison für Löhne aus, 130 Millionen weniger als Arsenal und etwa halb so viel wie Spitzenreiter Manchester City mit 386 Millionen. Im Vergleich zum nationalen Wahnsinn unspektakulär ist auch die Transferpolitik. Die Ausgaben seit letztem Sommer: null Franken. Sonderbar in der heutigen Zeit.

2. So begehrt!

In Amsterdam würde Tottenham wohl sofort auf Einkaufstour gehen, wenn Staragent Mino Raiola nicht wäre. 90 Millionen Ablöse und ein Jahressalär von 13 Millionen für Matthijs de Ligt: Das wollen sich die Spurs nicht leisten. Raiola weiss natürlich: Abnehmer gibt es zuhauf, der 19-Jährige lässt halb Europa zappeln. «Ich habe noch keine Entscheidung getroffen», liess er jüngst wissen. Der Abgang von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong (21) zu Barça (rund 85 Millionen) ist schon fix. Nicht nur die beiden sind begehrt. Real und Juve haben sie schon eliminiert, jede weitere Gala machen die Ajax-Juwele wertvoller.

3. So... Messi!

In Barcelona steigt morgen Abend das erste Endspiel vor dem Endspiel. Vor dem Hinspiel gegen Liverpool omnipräsent: die Frage, wie Jürgen Klopp gedenkt, Lionel Messi zu stoppen. 46 Tore und 22 Assists in 45 Spielen (wettbewerbsübergreifend). Verteidiger Joel Matip: «Gegen Messi gibt es kein Rezept. Es geht nur vereint.» Das dürfte auch sein Chef so handhaben, denn es ist nicht davon auszugehen, dass Klopp ihn manndecken lässt. «Es ist nicht seine Art, sein System wegen eines Spielers umzukrempeln», meint Liverpool-Legende Steve Nicol.

4. So gefährlich!

Auch Barcelona hat nachzudenken. Denn Liverpool hat alles, um Barça um den ersten Finaleinzug seit 2015 zu bringen. Das Hochgeschwindigkeitspressing, das rasante Umschalten von der Balleroberung zum Abschluss: Ein solches Gehetze ist ganz bestimmt nicht nach dem Gusto der Katalanen. Seit 2012/13, seit dem 0:3 gegen die Bayern (Halbfinal), sind Messi und Co. in K.-o.-Spielen daheim ungeschlagen.

Klopp, der mit Dortmund und Liverpool schon mehrfach gegen Real spielte, fiebert seiner Barça-Premiere entgegen. «Es war mir schon wichtig, dass es irgendwann mal passiert.» Über das Camp Nou, das er schon als Zuschauer besuchte, sagt er: «Es ist auch nur ein Stadion und nicht irgendein Tempel oder so etwas.»

(20 Minuten)