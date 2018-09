Juve ohne CR7? «Kein grosser Unterschied»

Zwar hat YB den ersten Auftritt der Clubgeschichte in der Königsklasse mit 0:3 verloren, für die Berner war es dennoch ein lehrreicher Auftritt auf der attraktivsten Bühne des europäischen Fussballs. Was nehmen die Spieler mit? «Das erste Champions-League-Spiel war für jeden Einzelnen eine gute Erfahrung. Die nächsten Partien werden wir sicher besser bestreiten», meinte Christian Fassnacht, und merkte an: «Es ist zwar eine Niederlage, aber irgendwie fühlt es sich recht gut an.»

Bildstrecken Ronaldo fliegt vom Platz

Loris Benito richtete den Fokus bereits nach vorne, genauer gesagt auf den 2. Oktober 2018, wenn YB in Turin gastiert. «Wir nehmen die Erfahrung aus dem ersten Spiel mit. Wir müssen uns nicht mehr im Wettbewerb akklimatisieren, wissen, was läuft und wie es geht», sagt Benito. «Aber es wird nicht einfacher.»

Vielleicht ein wenig, jetzt, da Cristiano Ronaldo wegen einer Roten Karte im ersten Spiel gegen Valencia gesperrt sein wird? Der Linksverteidiger sagt: «Ich kann mit Sicherheit sagen, dass bei Juve andere, auch sehr gute und auch namhafte Spieler auf dem Platz stehen werden. Deshalb macht das keinen grossen Unterschied.»

(ete)