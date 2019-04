Liverpool marschiert, Shaqiri schaut wieder zu

Die Partie zwischen dem FC Porto und Liverpool bot trotz fünf Treffern wenig Spektakel, zu eindeutig waren die Stärkeverhältnisse. Nach einer animierten Startphase des Heimteams fiel die Vorentscheidung durch den ersten vernünftigen Angriff der Gäste, die das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden hatten.



Schon in der ersten Minute kommt Portos Jesús Corona zu einer Grosschance. (Video: SRF)



Knapp nicht im Abseits: Sadio Mané trifft in der 28. Minute zum 1:0. (Video: SRF)

Sadio Mané traf nach Vorlage von Mohamed Salah und der Korrektur durch den Videoschiedsrichter; der Linienrichter hatte in Echtzeit eine Offsidestellung des Senegalesen gesehen. Am Ende siegte der Vorjahresfinalist ohne die Hilfe von Xherdan Shaqiri 4:1 und trifft nun in den Halbfinals auf den FC Barcelona.



In der 65. Minute erzielt Mohamed Salah das 2:0 und begräbt die Hoffnungen Portos. (Video: SRF)

Porto kommt dank Eder Militao in der 68. Minute zum Anschlusstreffer. (Video: SRF)



In der Schlussphase trifft Liverpools van Dijk per Kopf zum 4:1. (Video: SRF)

Telegramm:

FC Porto - Liverpool 1:4 (0:1)

Tore: 26. Mané 0:1. 65. Salah 0:2. 68. Militão 1:2. 77. Firmino 1:3. 84. Van Dijk 1:4.

FC Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Otavio (46. Soares), Danilo, Herrera; Corona (78. Fernando), Marega, Brahimi (81. Costa).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (66. Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson (71. Henderson); Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Origi (46. Firmino), Mané.

Bemerkung: Liverpool ohne Oxlade-Chamberlain (verletzt), Lallana (krank) und Shaqiri (Ersatz). Verwarnungen: 32. Mané (Foul). 36. Pepe (Foul).

(sda)