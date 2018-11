Messi trifft herrlich und stellt Rekord auf

«Nicht von dieser Welt», «Gott in Person» oder einfach nur «unglaublich». Diese Ausdrücke werden des Öfteren mit Lionel Messi in Verbindung gebracht. Auch am Mittwochabend wieder, als der Argentinier im Alleingang die Defensive von PSV Eindhoven auseinandernahm und das 1:0 für Barcelona erzielte. Am Ende gewannen die Katalanen die Champions-League-Partie 2:1.

Pures Talent. Ronaldo ist der beste Athlet der Welt, Riesenrespekt, was er sich erarbeitet hat. Aber das, was Messi hat, kann man sich nicht erarbeiten. Das ist von Gott gegeben. https://t.co/p4npxXRp8g– Marco ? (@fifanaticyt) 28. November 2018

Ewige Torschützenliste der Champions League - Ronaldo führt vor Messi

Messi stellte mit seinem Treffer in Holland zudem einen weiteren Rekord auf. Der 31-Jährige hat nun 106 Tore in der Königsklasse erzielt, alle für nur einen Verein: Barça. Cristiano Ronaldo, der in der ewigen Skorerliste der Champions League mit 121 Treffern vor Messi liegt, hat für Real Madrid 105-mal getroffen, ist somit diesen Rekord nun los, da er im Sommer zu Juventus Turin gewechselt hat.

Champions-League-Rekord für meiste Tore für einen Club: Messi lässt Ronaldo hinter sich https://t.co/iYW9i9G5vGpic.twitter.com/LfCAaORNir– Goal Deutschland (@GoalDeutschland) 28. November 2018

(hua)