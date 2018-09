Spass bei der Doping-Kontrolle mit Pogba

In der Bundesliga wäre wohl das inzwischen berühmt-berüchtigte offizielle VAR-Handzeichen zu sehen gewesen. Weil die Uefa den Video Assistent Referee in der Champions League noch nicht eingeführt hat, war Deniz Aytekin am Mittwoch in Bern – also bis auf seine fünf Assistenten – auf sich gestellt. Es ist müssig, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn der deutsche Unparteiische in der 43. Minute bei einem vermeintlichen Handspiel Von Kevin Mbabu genauer hingesehen und nicht auf den Punkt gezeigt hätte.

Der Konjunktiv im Sport bedeutet aber meist nichts Gutes. Auch nicht für YB im ersten Gruppenspiel in der Königsklasse der Vereinsgeschichte. Nach einer überzeugenden Leistung gegen die Millionen-Truppe von Manchester United blieb nach der 0:3-Niederlage ein bitterer Nachgeschmack. Würde man den ersten Champions-League-Abend in der Bundeshauptstadt in einem Satz zusammenfassen, müsste man irgendwie das Adjektiv bitter verwenden. Oder?

«Fussball kann manchmal hart sein», sagt Captain Steve von Bergen. «Das haben wir nach der ersten Halbzeit wieder einmal erlebt. Du sitzt in der Kabine und denkst, dass wir fast alles richtig gemacht haben. Trotzdem lagen wir durch ein tolles Tor von Paul Pogba und einen sehr harten Elfmeter 0:2 zurück. Aber so ist das im Fussball. Auf diesem Niveau muss man perfekt sein. Wir waren aber nur gut.»

Christian Fassnacht, der nach einer halben Stunde eine gute Chance vertändelte: «Man muss auch sehen, dass uns mit Manchester United eine Weltklasse-Mannschaft gegenübergestanden hat. Sie haben eine halbe Chance und machen daraus ein Tor, wir nicht.»

Pogba ist zu müde zum Reden

Es ist fast Mitternacht. Von Bergen, Djibril Sow, Goalie David von Ballmoos, Loris Benito und Guillaume Hoarau geben die letzten Interviews. Andere Spieler waren schon beim Essen in der Spieler-Lounge, andere wiederum sassen immer noch bei der Doping-Kontrolle fest. Zum Beispiel Kevin Mbabu. Der Neo-Nationalspieler flog den englischen Verteidigern im rechten Couloir so schnell um die Ohren, dass die Doping-Kontrolleure der Uefa wohl auf Nummer sicher gehen wollten. Das gleiche Los ereilte Pogba. Es gibt Schlimmeres, als die Zeit bei der unbeliebten Pinkelkontrolle zusammen mit einem Weltmeister zu verbringen.

Plötzlich unterbrach Hoarau seine Interviews und schloss sich Mbabu und Pogba an. Haben die drei Party gemacht im Doping-Zimmer? «Nein, nein. Wir haben uns ganz in Ruhe ausgetauscht und über das Spiel diskutiert. Ausserdem haben wir ihm zur Weltmeisterschaft gratuliert und er uns zum Meistertitel.»



Noch während Hoarau sprach, lief der Superstar hinter dem YB-Stürmer durch. Aber nicht ohne noch einmal stehen zu bleiben und seinen Landsmann zu umarmen. «Willst du etwas auf Deutsch sagen?» fragte er Pogba, in Anspielung darauf, dass er in Bern bei Interviews immer gebeten werde, in deutscher Sprache (was er sehr gut kann) zu sprechen. Der ManU-Captain lehnte lachend ab und überliess das Feld den Schweizern.