Porto stürzt die Römer ins Elend

Der FC Porto überstand dank eines 3:1-Sieges nach Verlängerung gegen die AS Roma zum ersten Mal seit 2015 wieder eine K.o.-Runde in der Königsklasse. Die Entscheidung in Porto wurde wie in Paris durch den Video-Schiedsrichter (VAR) herbeigeführt. Schiedsrichter Cüneyt Cakir ahndete in der 114. Minute einen Trikotzupfer des Römer Verteidiger Alessandro Florenzi nach Konsultation der Videobilder mit Penalty.

Der Brasilianer Alex Telles liess das Heimteam, das die Partie über weiter Strecken dominiert hatte, durch den Treffer vom Punkt spät jubeln. Die Portugiesen beendeten mit dem Sieg über die Roma auch eine Negativserie. Zuletzt hatte Porto in der K.o.-Phase in sechs Spielen nie gewinnen können.

Umstrittene Szene kurz vor Schlusspfiff

Die Enttäuschung bei den Gästen aus Rom war riesig. Schliesslich hatten sie sich mit dem 2:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangslage verschafft. Mit Glück – allein Portos 1:0-Schütze Soares vergab in der regulären Spielzeit zwei Topchancen – konnten sie lange auf ein Weiterkommen hoffen. Die Italiener erspielten sich zwar nur wenige Möglichkeiten, doch in der 112. Minute kam Edin Dzeko gleich zu zwei riesigen. Innert weniger Sekunden verpasste er die Entscheidung jäh.

In der Nachspielzeit der Verlängerung ereignete sich noch eine umstrittene Szene. Beim letzten Angriff der Römer kreuzte Marega im eigenen Strafraum den Weg des an der Grundlinie laufenden Patrik Schick. Der Stürmer fiel hin und forderte einen Penalty. Schiedsrichter Cakir entschied nach kurzer Rücksprache allerdings, sich keine Videobilder der Szene anzuschauen. Die Römer haderten mit ihrem Schicksal, denn der Unparteiische hätte durchaus einen Elfmeter geben können.



Porto - AS Roma 3:1 (1:1, 1:0) n. V.

49'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 27. Soares 1:0. 37. De Rossi (Foulpenalty) 1:1. 52. Marega 2:1. 117. Telles (Foulpenalty) 3:1.

Porto: Casillas; Eder (103. Pereira), Felipe, Pepe, Alex Telles; Otavio (94. Hernani), Herrera, Danilo, Corona (69. Brahimi); Marega, Soares (78. Fernando).

Roma: Olsen; Marcano (77. Cristante), Manolas, Juan Jesus; Karsdorp (55. Florenzi), Nzonzi, De Rossi (45. Pellegrini/96. Schick), Kolarov; Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Bemerkungen: Porto ohne Aboubakar (verletzt). AS Roma ohne Ünder, Pastore, Bianda (alle verletzt). Verwarnungen: 15. Zaniolo (Foul). 18. Herrera (Foul/im Viertelfinal gesperrt). 45. Danilo (Unsportlichkeit). 55. Karsdorp (Foul). 58. Pepe (Unsportlichkeit/im Viertelfinal gesperrt). 58. Dzeko (Unsportlichkeit). 81. Pellegrini (Foul). 116. Florenzi (Foul). 117. Telles (Unsportlichkeit).

