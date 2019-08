Riesen-Andrang für den YB-Showdown

Es war ein enges Spiel, am Mittwoch im Stade de Suisse, zwischen YB und Roter Stern Belgrad. Eng auf dem Feld, weil es hin und her ging, und am Ende 2:2 stand. Und eng auf den Rängen, weil das Stadion ausverkauft war, unter den 30 000 Zuschauern auch tausende Fans von Roter Stern.

Eng wird es auch am Dienstag im Rückspiel. Sportlich vielleicht, ganz bestimmt aber auf den Rängen. Offenbar ist der Run in Serbien auf Tickets riesig. Auf den sozialen Medien gibt es Videos von Warteschlangen, serbische Zeitungen melden schon jetzt: ausverkauft! 60 000 Leute fasst das Stadion Rajko Mitic, im Volksmund wegen seiner Ähnlichkeit zum berühmten brasilianischen Schwesterstadion auch «Marakana» genannt. Wegen Uefa-Richtlinien werden am Dienstag weniger, vielleicht 55 000 Fans Platz finden.

Immer noch genug, um YB einen heissen Empfang zu bereiten. Und die nur wenigen hundert mitgereisten Berner Fans werden es nicht einfach haben.

(mrm)