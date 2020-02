Trikot-Fail bei RB Leipzig in der Champions League

Das Logo ist weltberühmt: Die zwei roten Bullen vor dem gelben Kreis. Der Brauseriese aus Österreich ist weltbekannt – und Hauptsponsor des Fussballclubs aus Leipzig. Doch vor der K.-o.-Phasen-Premiere von RB Leipzig gegen Tottenham ist irgendetwas schief gelaufen. Beim Anpfiff tragen nicht alle Spieler der Deutschen das gleiche Trikot – das Logo ist bei drei Spielern weiss. Bei Werner, Nkunku und Klostermann fehlt die Farbe.

Timo Werner and Christopher Nkunku seem to have the special RB Leipzig kits tonight. 👀 pic.twitter.com/b1wVIbg5o0