Real-Star heult sich bei CL-Blamage aus

Seine Tränen sind symptomatisch für den bitteren Real-Abend. In der 35. Minute muss Vinicius Junior, dieses 18-jährige Talent im Sturm der Königlichen, nach einem missglückten Abschluss verletzt vom Feld. Vinicius weint. Und weint. Dann zieht er sich sein Shirt über den Kopf. Und weint weiter.



0:2 steht es da bereits im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Und Vinicius ist schon der zweite Real-Stürmer, der wegen einer Verletzung nicht mehr mittun kann. Lucas Vazquez hat bereits sechs Minuten vorher Gareth Bale Platz gemacht – auch er mit Tränen in den Augen.

Get Well Soon Lucas Vazquez & Vinicius Jr. 😖😖💔#RMAAJA #RMUCL pic.twitter.com/ySSEMWTo0p