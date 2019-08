YB nur am Schluss mit richtig Mut

Am Ende kam die erwartete Alles-oder-nichts-Strategie: Etwas mehr als eine Stunde war gespielt zwischen Roter Stern und YB, Belgrad hatte eben zum 1:0 getroffen, die Young Boys brauchten im Playoff-Rückspiel plötzlich zwei Tore, um die Champions League zu erreichen. YB-Trainer Seoane brachte die zuletzt angeschlagenen Sulejmani und Hoarau, ging im Stimmungskessel vor 53 000 Zuschauern aufs Ganze. Nach einem Schuss Jankos lenkte Ben ins eigene Tor ab, 1:1, die YB-Hoffnung war wieder da. Mal um Mal rannten sie noch an, ein Schuss Nsames zwang Borjan zu einer Parade, Sulejmani hatte noch einen Freistoss, es war plötzlich ein heisser Tanz.

Seoane überraschte mit seiner Aufstellung. Sie kam auch aus personeller Not zustande, bis zuletzt hofften die Berner auf einen Einsatz von Martins, dessen Adduktorenprobleme liessen ein Spiel aber nicht zu. Seoane schickte sein Team schliesslich im 3-4-3-System aufs Feld, mit dem jungen, im Hinspiel unglücklich auftretenden Zesiger in der defensiven Dreierkette. Das Spiel wurde der Atmosphäre lange Zeit nicht gerecht. Gefahr ging von Standards aus, auf Berner Seite waren aber Aebischer und Sierro vorab zu harmlose Schützen.

Trostpflaster Europa League

Vor einem Jahr lagen die Young Boys gegen Dinamo Zagreb im Playoff-Rückspiel zur Pause 0:1 hinten, drehten das Spiel bekanntermassen noch und zogen in die Königsklasse ein. Auch in Belgrad drehte YB nach dem Seitenwechsel auf, kam durch Ngamaleu und durch Fehler von Roter-Stern-Goalie Borjan zu Chancen. Die Young Boys waren besser, bis Vukanovic mit seinem Tor die Aufgabe für YB sehr schwierig machte. Der zweite Einzug in die Champions League bleibt den Bernern verwehrt, am Freitag wartet die Gruppenauslosung für die Europa League.



Roter Stern Belgrad - Young Boys 1:1 (0:0)

50'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Taylor (ENG).

Tore: 60. Vukanovic 1:0. 82. Ben (Eigentor).

Roter Stern Belgrad: Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic; Cañas, Jovancic; Mateo Garcia (69. Ben), Marin, Vukanovic (82. Ivanic); Boakye (Tomané).

Young Boys: Von Ballmoos; Sörensen, Lustenberger, Zesiger (51. Fassnacht); Janko, Sierro (66. Sulejmani), Aebischer, Lotomba; Assalé (66. Hoarau), Moumi Ngamaleu; Nsame.

Bemerkungen: Young Boys ohne Spielmann, Lauper, Martins und Camara (alle verletzt). Roter Stern Belgrad ohne Babic und Jovicic (beide verletzt). 96. Gelb-Rote Karte Tomané. Verwarnungen: 18. Milunovic (Foul). 21. Degenek (Foul). 32. Gobeljic (Foul). 36. Zesiger (Foul). 79. Tomané (Foul). 96. Jovancic (Unsportlichkeit).