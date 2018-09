Zwei Schweizer, zwei Tor-Premieren

Roman Bürki und Manuel Akanji für Dortmund, Eren Derdiyok für Galatasaray, Breel Embolo für Schalke: Am ersten Champions-League-Abend der Saison 2018/19 spielten gleich mehrere Schweizer von Beginn weg eine Rolle. Einer musste sich gedulden: Liverpool-Coach Jürgen Klopp wechselte Xherdan Shaqiri beim 3:2 gegen Paris Saint-Germain erst in der Schlussphase ein.

Bildstrecken Die Schweizer in der Bundesliga

Ein Treffer gelang Shaqiri nicht, mit Embolo und Derdiyok reihten sich trotzdem zwei Nationalspieler unter die Torschützen. Embolo eröffnete das Skore gegen Porto in der 64. Minute. Schalke schaltete nach einem Eckball der Portugiesen blitzschnell um. Am Ende verwertete der 21-jährige Basler den Konter souverän. Das dürfte Embolo gewurmt haben: In der 72. Minute wurde der Schweizer ausgewechselt, drei Minuten später kassierte Schalke den Ausgleich. Dabei blieb es.

Für den Basler war es quasi eine dreifache Premiere: Jene für Schalke in der Königsklasse, jene als Torschütze für die Königsblauen in der Champions League und jene als Vater. Entsprechend feierte der Angreifer seinen Treffer mit dem Nuggi-Jubel. Embolo ist während der WM Vater einer Tochter geworden. Er war bereits für den FC Basel in der Königsklasse aufgelaufen. Dort hatte der 21-Jährige in der Saison 2014/15 in acht Partien ein Tor erzielt.

Für Derdiyok reicht es zum Sieg

Beim 3:0 von Galatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau war Eren Derdiyok für den zweiten Treffer zuständig. Für den FC Basel und Bayer Leverkusen hatte der mittlerweile 30-jährige Basler bereits in der Königsklasse getroffen. Im Trikot der Türken feierte er seine Tor-Premiere. Wie Embolo lief auch Derdiyok erstmals für seinen aktuellen Arbeitgeber in der Champions League auf.

(TA)