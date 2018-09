Kann mir der Vermieter das Rauchen verbieten?

Lieber Phil Geld

Ich rauche gern auf meinem Balkon. Meinen Nachbarn scheint das zu stören, deshalb hat er sich offenbar beim Vermieter über mich beklagt. Nun habe ich ein Schreiben vom Vermieter erhalten, in dem steht, dass es mir nicht mehr erlaubt ist, zu rauchen. Kann er mir tatsächlich das Rauchen verbieten?

Liebe Nadine

In der Schweiz ist das Rauchen in einer Mietwohnung grundsätzlich erlaubt. Sogar ein im Mietvertrag festgehaltenes Rauchverbot ist unbeachtlich. Die persönliche Freiheit in den eigenen Räumen – wozu auch der Balkon gehört – hat stets Vorrang.

Das ist aber nicht als Freipass zum rücksichtslosen Rauchen zu verstehen. Mieterinnen und Mieter sind gemäss Art. 257f Abs. 2 OR verpflichtet, auf Hausbewohner und Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Wer in seiner Wohnung oder auf dem Balkon raucht, darf seine Nachbarn dadurch nicht übermässig belästigen.

Anders sieht die Sache jedoch aus, wenn es um das Rauchen von Cannabis geht. Das Rauchen von Cannabis (ausgenommen CBD-Gras) ist in der Schweiz nach wie vor strafbar und kann mit einer Ordnungsbusse in Höhe von 100 Franken geahndet werden. Gemäss dem Mieterinnen- und Mieterverband kann der Vermieter gesetzlich verbotene Handlungen in seiner Liegenschaft untersagen. Hält sich ein Mieter nicht an das Verbot, ist es dem Vermieter erlaubt, dem Mieter nach vorgängiger Abmahnung zu kündigen.

Also, liebe Nadine: Es ist deinem Vermieter grundsätzlich nicht erlaubt, dir das Rauchen zu verbieten – es sei denn, du konsumierst Cannabis. Ich rate dir, das Gespräch mit deinem Nachbarn und dem Vermieter zu suchen und eine einvernehmliche Lösung des Problems anzustreben. Nützt alles nichts, wende dich an den Mieterinnen- und Mieterverband.

Freundlich grüsst

Phil Geld

