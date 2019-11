Ohne diese Mitarbeiter läuft hier nichts

Erstmals wird am 15. Dezember an den Sports Awards 2019 ein Most Valuable Player ausgezeichnet. In der neu geschaffenen Kategorie wird der wertvollste Schweizer Sportler oder die wertvollste Schweizer Sportlerin einer Mannschaftssportart ausgezeichnet. Wer diese Auszeichnung gewinnen wird, kannst unter anderem du mitentscheiden und dabei tolle Preise gewinnen. Alle Informationen dazu findest du auf Sports-awards.ch

(nzy)