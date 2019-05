«Dann mach du ihm doch einen Heiratsantrag!»

Lea (24) schreibt: «Ich bin nun seit sechs Jahren mit meinem Freund zusammen, trotzdem reagiert er immer sehr abweisend, wenn es ums Thema Hochzeit geht. Ich würde ihn so gern heiraten, doch er möchte noch einige Jahre warten. Ich frage mich, weshalb das so ist, wenn doch alles zwischen uns perfekt läuft und er mich vor anderen Leuten als seine Frau bezeichnet. Was kann ich tun, damit er mir einen Antrag macht?»



In der Bildstrecke oben kannst du lesen, was die Leser an Leas Stelle tun würden.

Hast du selbst ein Anliegen auf dem Herzen und hättest gern Rat von der 20-Minuten-Community? Dann schick uns deine Frage via untenstehendes Formular.

(mua)