«Ein Giizgnäpper wird immer einer bleiben»

Mila (28) schreibt: «Wir sind seit sechs Jahren ein Paar und wohnen auch schon seit fünf Jahren zusammen. Während dieser Zeit gab es immer wieder Phasen, in denen er unter Depressionen litt und nicht arbeitete. Ich habe damals neben meinem Studium allein für unseren Unterhalt gesorgt. Ihm geht es jetzt zum Glück gut, er ist fertig mit seinem Studium und verdient auch gut. Doch ich merke, dass er jetzt, da er Geld hat, knauserig, damit umgeht.

Wenn es ums Bezahlen von Besorgungen geht, zögert er, das Portemonnaie hervorzunehmen. Wenn wir uns mal zanken, kommt er mit Geldsachen («die Schuhe, die du trägst, hast du von mir!»), was mich total nervt. Auch «vergisst» er ständig teurere Besorgungen wie zum Beispiel Abfallsäcke. Das enttäuscht mich.

Ich selbst bin eher grosszügig und finde Geiz eine sehr unattraktive Eigenschaft. Ich weiss deshalb nicht so recht, wie ich mit seinem Verhalten umgehen soll – vor allem, nachdem ich mich finanziell um ihn gesorgt habe. Reden hat bisher nichts gebracht, er fällt immer wieder in ein geiziges Muster zurück. Was kann ich dagegen tun und wie regelt ihr das mit dem Budget in eurer Beziehung?»

In der Bildstrecke oben kannst du lesen, was die Leserinnen und Leser an Luisas Stelle tun würden.

(sto)