«Ich habe 150'000 Fr fürs Nichtstun verdient»

Erinnerst du dich an Bob, der in seiner Firma zehn Jahre lang nichts gemacht hatte, ohne dass es jemand merkte? Auch ihr habt oder hattet solche Mitarbeiter. Manche von euch sind sogar selbst sehr arbeitsfaul. Eure besten Storys gibts oben in der Bildstrecke.



Community-Push

Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»!



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»! Hier kannst du den Push installieren (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook und Instagram





(sto)