«Ich kämpfe gegen die Stimmen in meinem Kopf»

Sie sei schon immer sehr zurückhaltend gewesen, erzählt Laura* (19). In der Schule sei es besonders schlimm gewesen. Sie habe wahnsinnige Angst vor Vorträgen gehabt oder wenn sie vom Lehrer aufgerufen worden sei. «Wenn ich die Antwort nicht wusste oder aus Angst vor einer Blamage schwieg, wurde ich von den Mitschülern ausgelacht oder als dumm bezeichnet», erinnert sie sich, «ich wurde immer wieder gehänselt, weil ich so ruhig war.»



«Ich fühlte mich falsch auf dieser Welt»

Laura fühlt sich allein, isoliert, nicht wohl, sich selbst zu sein. Es war «das Gefühl, falsch auf dieser Welt zu sein», fasst sie es zusammen. Die Unsicherheit und ständigen Selbstzweifel quälen die Zürcher Schülerin bis zur Lehre, wo sie Angst hat, auf andere zuzugehen oder bei der Arbeit Fehler zu machen. «Oft rannte ich in den Pausen auf die Toilette und weinte», sagt sie. Die ständige Überforderung und Unzufriedenheit führen dazu, dass Laura sich immer mehr von der Aussenwelt abkapselt und schliesslich in eine Magersucht driftet.

Fitnesstrend auf Social Media

«Ich begann mich verstärkt in den sozialen Medien herumzutreiben», erzählt sie. Die farbenfrohen Lebensgeschichten, kompakt auf Instagram dargestellt, hätten sie beeindruckt. «Viele der Influencer beschäftigten sich mit dem Fitnesstrend, und ich sah, wie viele Follower diese Personen hatten. Da kam mir der Gedanke: Wenn ich auch so dünn und trainiert wäre, würden mich vielleicht auch alle mehr mögen.»

«Wenn ich dünn und trainiert wäre, würden mich vielleicht alle mögen»

Der Gedanke, der zu Beginn ganz leise daherkommt, wird immer lauter, macht sich in Lauras Kopf breit und ergreift schliesslich Kontrolle über ihr gesamtes Denken. Was ganz harmlos mit Sport und kalorienarmen Lebensmitteln beginnt, endet bei einem Körpergewicht von 45,4 Kilogramm bei einer Körpergrösse von 1,66 cm.

«Ich hatte ziemlich schnell die Kontrolle über mein Ess- und Sportverhalten erlangt, die Kilos schmolzen nur so dahin», erinnert sich Laura. «Jeden Morgen stand ich auf die Waage und freute mich riesig, wenn ich weniger wog als am Tag zuvor.» Doch die vermeintliche Kontrolle kommt Laura bald abhanden, denn ihre Stimmung hängt immer mehr von der angezeigten Zahl auf der Waage ab. «Wog ich nicht weniger als am vorherigen Tag, gingen die Stimmen in meinem Kopf los, sie verurteilten mich und schrien mich an», sagt sie.

Der Hunger verschwindet

Irgendwann spürt Laura keinen Hunger mehr. Sie hat mittlerweile Schmerzen in ihren Knochen und den Gelenken. Ihr ist regelmässig schwindlig. Und obwohl sie so dünn ist wie nie zuvor, fühlt sie sich schwer, schmiedet Pläne, wie sie noch dünner werden könnte. «Ich hatte auch immer öfter Selbstmordgedanken», sagt Laura, «da mein Leben keinen Sinn zu machen schien, überlegte ich täglich, wie und wann ich es beenden konnte.»

Ihre Eltern suchen das Gespräch mit ihr, doch Laura traut sich nicht, sich zu öffnen, hat Angst, ihre Familie zu enttäuschen. Kurz nach ihren Abschlussprüfungen schleppt ihre Mutter sie schliesslich zum Arzt. «Sie hatte gedacht, mein Abnehmen habe mit dem ganzen Prüfungsstress zu tun. Erst als es nach den Prüfungen nicht besser wurde, merkte sie, dass etwas nicht stimmte», sagt Laura. Sie selbst habe sich zunächst nicht eingestehen wollen, dass sie krank sei. «Ich hatte Angst vor dem Termin, Angst davor, dass der Arzt herausfinden würde, dass etwas nicht mit mir stimmte.»

Diagnose Magersucht

Als die Diagnose Magersucht steht, will Laura es nicht wirklich fassen. Sie beginnt zwar eine Therapie, hält sich jedoch nicht an die Vereinbarungen – sie isst nicht nach Plan und schüttet heimlich die Spezialgetränke aus, mit denen sie zunehmen soll. Dabei versucht sie sich ihr Verhalten schönzureden. «Ich hatte panische Angst davor, dass mich andere nicht mögen würden, wenn ich wieder mehr wiegen würde», sagt sie. Erst als die Ärzte ein verdächtiges Herzgeräusch entdecken, findet bei Laura ein Umdenken statt.

«Ich hatte Angst, dass die Magersucht mein Herz verletzt hatte. Erst da wurde mir richtig bewusst, dass ich krank war und dass andere mich nicht mehr mochten, nur weil ich jetzt dünn war. Im Gegenteil. Ich fühlte mich so allein wie niemals zuvor», erzählt Laura. «Willst du so deine Lebenszeit vergeuden?», fragt sie sich selbst, und das erste Mal sein langem übertönt ihr «Nein» die Stimme der Magersucht in ihrem Kopf.

«Es gelingt mir besser, die Stimmen aus meinem Kopf zu verbannen»

Heute geht es Laura deutlich besser. Durch viel Arbeit an sich selbst und durch die Unterstützung verschiedener Therapeuten ist sie kurz davor, ihr gesundes Zielgewicht zu erreichen. «Ich führe noch immer einen Kampf gegen die Stimmen der Magersucht und Depression in mir, aber es gelingt mir immer besser, sie aus meinem Kopf zu verbannen», sagt sie. Sie sei auch wieder fröhlicher, habe angefangen, sich selbst zu lieben, mit anderen Menschen zu sprechen und wieder zu lachen. Wie es beruflich für sie weitergeht, weiss Laura zurzeit nicht, sie weiss nur, dass sie ihre Geschichte erzählen und andere davor warnen will, Schönheitsidealen nachzueifern.

«Das Leben ist zu kurz, um nicht dein wahres Selbst leben zu dürfen», möchte Laura den Lesern mitgeben. Sie selbst habe ihren Körper gequält, obwohl dieser ununterbrochen für sie gearbeitet habe – jede Sekunde, ganz ohne Ferien. «Es ist nicht richtig, deinen Körper zu verändern, damit er anderen gefällt», sagt Laura, «behandle ihn so, wie er es verdient hat, mit viel Liebe.» Sie möchte allen ans Herz legen, sich bei Problemen Hilfe zu suchen: «Wir sind so viele Menschen auf dieser Welt, du bist nie allein und es gibt immer eine Lösung.»

*Name der Redaktion bekannt

Hilfe gibt es unter anderem bei der Dargebotenen Hand oder der Arbeitsgemeinschaft Essstörungen.

