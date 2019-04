«Ich kann im Bett furzen, wann ich will!»

Ja, die Suche nach der grossen Liebe ist schwierig. Je intensiver man es versucht, desto schlechter läufts. Warum also nicht einfach mal wieder dem Single-Dasein frönen? Es gibt nämlich genug Gründe, gerade die paar freien Ostertage als Single maximal auszukosten.

Umfrage Wie verbringst du Ostern als Single? Ich heule mich alleine in den Schlaf.

Ich feiere jede Nacht durch!

Ich verreise mit Freunden ins Ausland.

Ich chill es zuhause vor dem TV.

Ich habe das eine oder andere Date.



Was liebst du am Singlesein am meisten? Schreib es in die Kommentare!

(eva)