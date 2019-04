«Ist sie etwa dein Hund?»

Damit hat das Paar sicher nicht gerechnet, als es das Video auf TikTok hochlud. Innert weniger Tage verzeichnete sein zusammengeschnittener Film fast 14 Millionen Klicks – und das allein auf Twitter, weil jemand dort ihren Clip geteilt hatte.

Zwar geht das Video viral, doch nicht wie es sich das Pärchen vermutlich vorgestellt hat. Es hagelt negative Kommentare, weil die Geste mit der Hand eigentlich bei Hundebesitzern und ihren Vierbeinern beliebt ist.

User «@_Trigga23» schreibt deshalb unter das «romantische» Video: «Ist sie etwas dein Haustier, oder was?»



Is she a pet or what? Lmaooo