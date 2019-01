«Man macht Nacktfotos, weil man spitz ist»

Nacktfotos oder Nudies: Was geht und was nicht? Ich wollte von jungen Frauen wissen, was sie von solchen Bilder halten, so ganz generell. Die Reaktionen der Frauen und das eine oder andere Geständnis siehst du in meinem neusten Video.

Umfrage Verschickst du Nacktfotos von dir? Nein, niemals. Wer weiss, wo die am Ende landen.

Natürlich. Mein Partner oder meine Partnerin liebt meine Fotos.

Ja, aber nur ohne Gesicht und nie ganz nackt.

Ich habe schon schlechte Erfahrungen dabei gemacht, deshalb nicht mehr.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Darf man Nacktfotos verschicken – und wenn ja, ab wann? Schreib deine Meinung ins Kommentarfeld!



(lag)