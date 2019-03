Sie haben 900'000 Kilo Abfall gesammelt!

Roman Peter, der Trash Hero aus Inwil LU, wurde von euch gleich mehrfach genannt, als wir nach Persönlichkeiten suchten, die sich für unseren Planeten einsetzen. Bis 2012 war der 35-Jährige als IT-Security-Engineer tätig. Sein Job war es damals, Firmen von Viren und Hacker-Angriffen zu schützen, heute kämpft er gegen die weltweite Umweltverschmutzung.

Angesprochen auf den Ritterschlag der 20-Minuten-Community, sagt er bescheiden: «Die wahren Helden sind all die Freiwilligen, die den Abfall wegräumen.» Vor allem jene ehrenamtlichen Helfer, die es sich finanziell eigentlich gar nicht leisten könnten, etwas Gutes zu tun, hebt Roman hervor.

Wie ein Schlag getroffen

Vor über fünf Jahren brach er seine Weltreise ab und blieb in Thailand hängen. «Es hat mich wie ein Schlag getroffen, als ich den ganzen angeschwemmten Abfall an Stränden von unberührten Inseln sah», sagt Roman. Zusammen mit Thailändern, Schweizern und anderen Freunden organisierte er die erste von vielen Aufräumaktionen.

Seither ist die Trash-Hero-Bewegung rasant grösser geworden. «Wir wachsen eigentlich viel zu schnell. Weltweit haben wir bereits über 100 Projekte und platzen aus allen Nähten», sagt Roman. 2016 ist der Luzerner wieder in seine Heimat gezogen, um mehr Unterstützer für die Organisation zu finden.

«Unsere Bewegung wächst eigentlich viel zu schnell»



«Es ist eine riesige finanzielle Investition für mich», verrät uns Roman im Interview. Denn obwohl er als Geschäftsführer fünf bis sechs Tage pro Woche ausgelastet ist, zahlt er sich keinen Lohn aus. Seit gut fünf Jahren lebt er deshalb von seinem Ersparten und verzichtet fast vollständig auf Luxus. Trotzdem betont Roman: «Das Opfer, das andere bringen, ist viel grösser.»

Die Bewegung lebe von all denen, die mitmachen. Manche Freiwillige würden ihr letztes Geld geben, um sich ein T-Shirt mit der Aufschrift «I'm a Trash Hero» kaufen zu können. Die gelben Shirts stehen sinnbildlich für die globale Bewegung. Wer sie trägt, wird vor allem in asiatischen Ländern wie ein Superheld gefeiert.

Heldentat und kein Drecksjob

Die T-Shirts werden ohne Profit weiterverkauft, wie uns Roman erklärt. Die in der Schweiz registrierte Non-Profit-Organisation Trash Hero World lebt von Spendengeldern. «Wir helfen, Projekte vor Ort zu starten. Dann werden sie mit Unterstützung von lokalen Sponsoren selbst ausgebaut.» Sie machen das Aufräumen zur Heldentat und zeigen, dass es kein Drecksjob ist.

Mittlerweile haben über 177'000 Trash Heroes in zwölf Ländern an 5269 Clean-ups – so werden die Säuberungsaktionen genannt – teilgenommen. So wurden knapp 900'000 Kilo Abfall gesammelt (Stand: Ende 2018). Auch in der Schweiz finden regelmässig Clean-ups in Bern, St. Gallen, Winterthur und Zürich statt. Die Events werden jeweils auf Facebook ausgeschrieben.

«Es geht nicht ums Aufräumen, sondern um die Lektion danach»



Noch viel wichtiger als das Abfall-Wegräumen ist jedoch die Aufklärung, die Trash-Hero-Teams betreiben. «Die Lektion danach verändert die Leute», sagt er. Konkret meint der Luzerner damit, dass den Teilnehmern gezeigt wird, wie der Müll richtig getrennt und entsorgt wird. Zudem erhalten sie Tipps, wie sie möglichst auf Plastik verzichten können.

«Meine Vision ist eine Welt frei von Plastikverschmutzung», sagt Roman. Dabei helfen auch ihre Flaschen aus Edelstahl, die in verschiedenen Länder verkauft und gratis aufgefüllt werden. Infos über alle weiteren Trash-Hero-Projekte findest du hier.

Am Sonntag, 24 März 2019, findet eine Benefizvorführung zugunsten von Trash Hero World im Kosmos in Zürich statt. Dort wird der Dokumentarfilm «A Plastic Ocean» gezeigt und anschliessend steht Roman Peter für Gespräche zur Verfügung. Zudem findet am Nachmittag eine der Clean-up-Aktionen statt.