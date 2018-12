«Sag es ihr! Frauen halten zusammen!»

Tamara (19) schreibt: «Ich hatte mal was mit einem Jungen, erfuhr dann aber nach kurzer Zeit, dass er zweigleisig gefahren respektive mich und seine Freundin verarscht hatte. Er war mit ihr zusammen, schrieb mir aber trotzdem, küsste mich und traf sich mit mir. Die beiden trennten sich später und sind jetzt wieder zusammen, doch von seiner Affäre mit mir weiss sie immer noch nichts.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Ich habe mit ihm abgeschlossen und bin nun in einer glücklichen Beziehung. Seine Freundin ist zwar wieder mit ihm zusammen, doch ich weiss nicht, ob ich ihr erzählen soll, was er hinter ihrem Rücken getan hat. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es ihr nicht sage, auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass es so wirkt, als ob ich ihre Beziehung zerstören wollte.»

In der Bildstrecke oben kannst du sehen, was die Leser an Lindas Stelle tun würden.

Hast du selbst ein Anliegen auf dem Herzen und hättest gern Rat von der 20-Minuten-Community? Dann schick uns deine Frage via Formular unten.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mua)