Celine (21) schreibt: «Mein Freund und ich sind seit fünf Jahren ein Paar und wir lieben uns mehr denn je. Obwohl wir jung sind, hält die Beziehung felsenfest und wir fühlen uns wie am ersten Tag. Das Problem sind die Eltern meines Freundes. Er gehört einer anderen Kultur an und seine Eltern sind gegen unsere Beziehung. Wir haben bereits versucht, uns zu trennen, aber haben gemerkt, dass wir einfach nicht ohne einander können. Unsere Liebe ist einfach zu stark. Was soll ich tun?»



Community-Push

Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»!



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Abonniere jetzt den Community-Push und verpasse nie wieder die witzigsten Videos aus dem Netz, virale Geschichten, die dich berühren, spannende Live-Chats, intime Leser-Beichten oder die neuste Folge «Laura knows better»! Hier kannst du den Push installieren (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook und Instagram

Was würdest du Celine (21) raten? Schick uns deinen Ratschlag via Formular!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Hast du selbst ein Anliegen auf dem Herzen und hättest gern Rat von den Lesern? Dann schick uns deine Frage hier:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mua)