«So jemanden lädt man nicht zur Hochzeit ein!»

Linda (29) steht vor einem Dilemma: «Ich habe eine Freundin, mit der ich während des Gymnasiums dick befreundet war. Nach der Schulzeit haben wir uns alle paar Wochen gesehen, bis der Kontakt für etwa anderthalb Jahre ganz abbrach.



Via Facebook habe ich dann mitbekommen, dass sie geheiratet hat, und war ein wenig enttäuscht, keine Einladung zur Hochzeit erhalten zu haben. Kürzlich hat sie sich jedoch wieder einmal gemeldet, wir waren etwas trinken und haben uns nett unterhalten. Nun habe ich vor, kommenden Frühling zu heiraten, und frage mich, ob ich sie zur Hochzeit einladen soll oder nicht. Wäre die Sache mit ihrer Hochzeit nicht gewesen, hätte ich sie ohne Zögern eingeladen.

Ich versuche, das Ganze nicht zu dramatisieren, bin aber trotzdem gekränkt. Was mich stört, ist, dass besagte Freundin selbst ziemlich viel Wert auf Förmlichkeiten legt und beispielsweise einer anderen Freundin die Freundschaft gekündigt hat, weil sie nicht deren Trauzeugin sein durfte.»

(mua)