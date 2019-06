«Sie trug ein Brautkleid an meiner Hochzeit»

«Meine Schwiegermutter trug ein Brautkleid an meiner Hochzeit», schreibt Amy Pennza zum Foto, das sie auf Twitter teilte. Die Schriftstellerin ist dem Aufruf von Jimmy Fallon gefolgt, der die besten Hochzeits-Fails für seine Sendung suchte.

Weil Amys Tweet viral ging und viele User sie fragten, wie es so weit gekommen sei, lieferte sie später die Erklärung dazu: Ihre Schwiegermutter sei eine waschechte Schnäppchenjägerin. «Als sie das Kleid zum Spottpreis sah, konnte sie nicht widerstehen. Wenn man sie heute fragt, fühlt sie sich schrecklich deswegen.»

Amy erklärt, dass die Frau zwar sparsam, aber auch unglaublich grosszügig sei: «Als meine Zwillinge auf die Welt kamen, fuhr sie jede Nacht durch die Stadt, schlief auf dem Sofa und fütterte sie dreimal. Für zwei Babys. Monatelang jede Nacht.»

Das Brautkleid sei zwar damals ein Schock gewesen. Aber heute sei es eine lustige Erinnerung. «Niemand, der an der Hochzeit war, hat es je vergessen», sagt Amy. Genau gleich ging es wohl auch den Gästen, die die Hochzeits-Fails in der Bildstrecke (siehe ganz oben) und in den folgenden Tweets live miterlebt haben.

During our first dance I kept telling my husband that every time he twirled me, I was slipping on my dress. He twirled me one last time and I took a tumble. My first thought was to just start spinning, so my husband joined me on the ground. #weddingfail pic.twitter.com/yCyNsm9yHJ